Сына хоккеиста Зимина обокрали почти на миллион рублей

В Москве у сына двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного чемпиона мира Евгения Зимина украли золотой браслет стоимостью около 900 тысяч рублей, сообщает РЕН ТВ.

О пропаже драгоценности мужчина заявил в полицию.

«Индивидуальный предприниматель сообщил, что, находясь по адресу проживания, обнаружил отсутствие браслета на руку в виде цепочки из золота, весом примерно 200 грамм, ручной работы по личному заказу, стоимостью примерно 900 тысяч рублей», — рассказал РЕН ТВ источник.

Заявитель также раскрыл, что по семейным обстоятельствам временно проживал у друга, а браслет в последний раз видел на прикроватной тумбе. Полиция начала проверку.

Евгений Зимин — двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе сборной СССР. Он ушел из жизни в декабре 2018 года. Причиной смерти стало обострение заболевания ХОБЛ.