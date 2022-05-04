Суд арестовал подозреваемого в убийстве 26-летнего хоккеиста в баре

Жителя Брединского района Челябинской области арестовали на два месяца по подозрению в убийстве хоккеиста команды «Колос» Николая Шарова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр прокуратуры региона.

«Брединский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде ареста на 2 месяца подозреваемому в убийстве хоккеиста местной команды», — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что мужчина сознался в совершенном преступлении.

Ранее сообщалось, что 2 мая в баре «Перекресток» Челябинской области 26-летний хоккеист поссорился с другим мужчиной, который затем пошел домой за ружьем, вернулся и застрелил спортсмена.