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Сегодня, 10:44

Суд арестовал подозреваемого в убийстве 26-летнего хоккеиста в баре

Сергей Разин
корреспондент
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Полиция.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Жителя Брединского района Челябинской области арестовали на два месяца по подозрению в убийстве хоккеиста команды «Колос» Николая Шарова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр прокуратуры региона.

«Брединский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде ареста на 2 месяца подозреваемому в убийстве хоккеиста местной команды», — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что мужчина сознался в совершенном преступлении.

Ранее сообщалось, что 2 мая в баре «Перекресток» Челябинской области 26-летний хоккеист поссорился с другим мужчиной, который затем пошел домой за ружьем, вернулся и застрелил спортсмена.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220504/sud-1786720713.html
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