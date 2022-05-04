Третьяк и Жуков попали под санкции Австралии

Глава Федерации Хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, а также почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков попали в санкционный список Австралии, информирует сайт Министерства иностранных дел и торговли страны.

Они находятся среди 75 депутатов Государственной думы РФ, включенных в этот список.

Сегодня, 4 мая, также стало известно, что председатель совета директоров ПФК ЦСКА Максим Орешкин попал в санкционный список Великобритании.

Напомним, Третьяк возглавляет Федерацию хоккея России с 2006 года. На днях он объявил о том, что принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост главы организации еще на четыре года.