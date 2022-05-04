Мичков и Кузьминов присоединились к молодежной сборной России

Форварды Матвей Мичков Егор Кузьминов присоединились к молодежной сборной России, сообщила пресс-служба национальной команды.

Оба игрока перешли в молодежную команду из основной сборной для выступления на турнире в Санкт-Петербурге.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 5 по 9 мая. На нем выступят основная и молодежная сборная России, а также сборная Белоруссии.