Мичков и Кузьминов присоединились к молодежной сборной России
Форварды Матвей Мичков Егор Кузьминов присоединились к молодежной сборной России, сообщила пресс-служба национальной команды.
Оба игрока перешли в молодежную команду из основной сборной для выступления на турнире в Санкт-Петербурге.
Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 5 по 9 мая. На нем выступят основная и молодежная сборная России, а также сборная Белоруссии.
?Изменения в составах сборных России на Liga Stavok St. Petersburg Cup: состав молодежной сборной усилили Матвей Мичков и Егор Кузьминов, перешедшие из национальной команды— Хоккей России (@russiahockey) May 4, 2022
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