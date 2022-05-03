В Челябинской области застрелили 26-летнего хоккеиста

В результате ссоры в одном из баров Челябинской области был убит хоккеист

В поселке Бреды Челябинской области застрелен 26-летний хоккеист Николай Шаров, информирует «ЧелябинскСегодня» со ссылкой на СКР.

Как отмечается, в баре «Перекресток» он поссорился с другим мужчиной, который затем пошел домой за ружьем, вернулся и застрелил спортсмена.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

«В результате принятых мер сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан через несколько часов. У него изъято незарегистрированное ружье и патроны к нему», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Челябинской области.

Шаров играл за местный хоккейный клуб «Колос».