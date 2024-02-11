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Сегодня, 11:30

Сенатор Белоруссии назвал недопустимым поведение хоккеистов юниорской сборной России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сенатор Белоруссии, экс-председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков прокомментировал поведение хоккеистов юниорской сборной России, которые отказались от наград по итогам международного турнира «Кубок Будущего».

«Такое отношение к нашим хоккеистам и болельщикам со стороны еще только начинающих свой путь в большой спорт пацанов просто недопустимо и противоречит дружбе и поддержке, которые всегда были между нашими странами и народами. Что-то можно списать на неопытность и эмоции, горячую кровь, ведь умение достойно проигрывать и извлекать из поражений правильные уроки — целое искусство, и им эта сборная России пока не овладела», — приводит слова Баскова «Чемпионат».

Он также призвал тренеров юниорской сборной России заняться воспитанием хоккеистов и привить им правильные жизненные ценности и ориентиры.

Спортсмены юниорской сборной России на награждение не захотели брать призы за второе место, выражая недовольство спорными решениями судей в финальном матче турнира со сборной Белоруссии (5:6 ОТ).

«Кубок Будущего» — 2024 проходил в Минске на «Чижовка-Арене». В нем принимали участие молодежные сборные Белоруссии и Казахстана, а также команды России U17 и U18.

Источник: Чемпионат
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
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