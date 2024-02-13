В Госдуме РФ разочарованы решением ИИХФ о продлении отстранения России: «Очень удивила формулировка»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) о продлении отстранения сборных России и Белоруссии всех возрастов, а также всех клубов из этих стран от участия в международных турнирах до конца сезона-2024/25.

«Данное решение разочаровало. И очень удивила формулировка ИИХФ: из-за сложностей в обеспечении безопасности. У нас много хоккеистов в НХЛ, в недружественных странах, они там спокойно играют и являются звездами. К сожалению, это решение не в пользу российского хоккея. Это должно нас мотивировать для развития детского хоккея. Не надо впадать в панику, у нас хоккей развивается. При этом нужно вести диалог с международной федерацией, чтобы отстаивать интересы наших и белорусских спортсменов. Чтобы они как можно быстрее вернулись на международную арену», — сказал Свищев «СЭ».

В ИИХФ отметили, что продолжат следить за ситуацией, и сообщили, что рассмотрят вероятность возвращения сборных и клубов из России и Белоруссии на международные турниры в сезоне-2025/26. Самая поздняя дата рассмотрения этого вопроса — май 2025 года, когда пройдет ежегодный конгресс ИИХФ.

ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии, а также клубы из этих стран от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. В марте 2023 года ограничение было продлено до конца сезона-2023/24.