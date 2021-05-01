Руководитель спортивных программ «Сириуса»: «Николай Хабибулин делал первые серьезные тренерские шаги у нас»

Руководитель спортивных программ «Сириуса» Дмитрий Савин рассказал «СЭ» о направлениях деятельности центра и планах развития.

— «Сириус» работает уже шесть лет, и в начале центру было очень сложно, — отметил Дмитрий Савин. — Был очень большой кредит доверия, который нужно было оправдать и создать уникальный продукт. По спорту нам совместно с ФХР это удалось. Мы создали не имеющую аналогов в мире систему выявления, отбора и подготовки кандидатов в юниорские сборные, которая заработала через полтора-два года реализации.

Эту систему или ее отдельные элементы мы хотим и уже начали применять в развитии детского хоккея. Это доступ к тем технологиям, которые недоступны в обычных условиях. Это повышение квалификации местных тренеров за счет опыта приезжающих в центр «Сириус» ведущих хоккейных специалистов. Местные тренеры посещают специальные семинары, где экспертами выступают тренеры КХЛ или сборной, помогающие также во взаимодействии с молодыми хоккеистами.

ФХР через «Сириус» организовала систему проверки вчерашних хоккеистов на их способность быть тренером. Выпускником этой программы является Николай Хабибулин, который делал первые серьезные тренерские шаги именно в «Сириусе».

Местные ребята имеют доступ к первоклассной тренировочной инфраструктуре. Четыре года назад нами был создан лучший в России тренировочный центр с точки зрения насыщенности оборудованием. Не забывайте, что на юг переезжает много соотечественников, например, из сибирских регионов, у которых сформирована хоккейная культура. Они видят, что здесь может быть хоккей и отдают детей в этот вид спорта. Уже сейчас есть случаи, когда в Сочи специально приезжают родители из Омска и Екатеринбурга, которые видят перспективы для развития своих детей в «Сириусе».

(Михаил Скрыль)