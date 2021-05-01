В Сочи стартовал первый детский турнир Sirius Sochi Cup

1 мая в Сочи стартовал первый детский хоккейный турнир Sirius Sochi Cup. Его организаторами выступили фонд «Талант и успех» и ХК «Сочи». Среди участников — юноши 2012-2013 годов рождения. Все матчи пройдут на ледовой арене «Шайба».

Всего в турнире примут участие 11 команд из Сочи, Краснодара, Симферополя, Ставрополя и Волжского. Как рассказал «СЭ» руководитель спортивных программ центра «Сириус» Дмитрий Савин, Sirius Sochi Cup — первое официальное соревнование на созданной 1 февраля федеральной территории «Сириус», которая стала новым для России территориальным образованием.

«Центр «Сириус» давно развивает хоккей. Когда в очных встречах сходились команды региона «Юг» и сверстники из других регионов, к сожалению, южане проигрывали с огромными счетами. Многие игроки просто заканчивали с хоккеем после таких фатальных поражений. Нам, взрослым, было невозможно на это смотреть. Мы всеми силами пытались помочь командам нашего региона, помогая образовывать тренеров, проводить матчи с приезжающими командами. Когда в этом году 1 февраля была создана федеральная территория, центр «Сириус» приобрел новые возможности и новые полномочия. Было решено, что первое собственное официальное соревнование на территории будет именно по хоккею. Мы решили сконцентрироваться на ребятах нашего региона, у которых есть дефицит качественной игровой практики. Поэтому начали с ближнего радиуса, но в наших планах расширение географии и проведение турнира по более сложной системе» , — отметил Дмитрий Савин.

Помимо соревновательной части, всех участников турнира ждет экскурсия в образовательный центр «Сириус» и тестирование ледовых компонентов по методике аналитического штаба ФХР.

«2 мая мы проведем тестирование с применением самых высокотехнологичных измерительных средств, которые доступны или командам-мастеров, или игрокам сборной. Мы показываем тренерам и игрокам, что такое культура будущего профессионала. Кроме того, результаты разбора тестирования — это средство обучения для тренеров, чтобы оценивать динамику развития своих подопечных» , — добавил Савин.

(Михаил Скрыль)