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Участники детского турнира Sirius Sochi Cup прошли тестирование по методике ФХР

17:19

В Сочи продолжается детский хоккейный турнир Sirius Sochi Cup, в котором принимают участие 11 команд из Сочи, Краснодара, Симферополя, Ставрополя и Волжского.

В воскресенье, 2 мая, после завершения игр юные хоккеисты — 2012-13 годов рождения — прошли тестирование скоростных компонентов по методике, разработанной аналитическим штабом ФХР.

Хоккеисты сдали нормативы, позволяющие определить их скоростно-силовые качества и координацию на льду. Как рассказал «СЭ» тренер детской школы «Сочи» Евгений Иконников, задача подобных тестов — оценить развитие игрока.

— Мы принимаем тесты и в начале, и в середине, и сейчас уже в конце сезона, — отметил Иконников. — Интересно понаблюдать, как идет развитие ребенка, чего он достиг за определенный этап.

Также тренер прокомментировал участие команды «Сочи» в детском турнире Sirius Sochi Cup.

— Для нас любой турнир — радость, — сказал Иконников. — Игровой практики не хватает. Сейчас мы проведем десять игр поперек поля. Это интересный формат — надо быстрее мыслить, принимать решения. Очень полезный опыт для ребят.

По словам тренера, хоккей пользуется спросом среди сочинских мальчишек.

— Ребята с удовольствием приходят на тренировки, — заметил Иконников. — Стараемся не повторяться и каждый день придумываем новые занятия. К нам очень много просится ребят из других регионов. Думаю, хоккей в Сочи будет развиваться. 2012-й год у нас самый старший. Мы набрали мальчишек в прошлом году и продолжаем работать с ними. Мы сыграли два этапа Кубка Краснодарского края, заняли первое место. Также мы участвовали во всероссийских Кубках Содружества. На первом турнире проиграли по буллитам в финале команде из Челябинска. На втором — заняли первое место.

(Михаил Скрыль)

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