Отец погибшего 14-летнего хоккеиста: «Не вижу каких-то виноватых в этом, произошел несчастный случай»

Игорь Малков, отец погибшего 14-летнего хоккеиста Всеволода Малкова, прокомментировал смерть сына во время хоккейной тренировки.

«Я не вижу каких-то виноватых в этом, кого-то обвинять, думаю, не имеет никакого смысла. Произошел чисто несчастный случай. Это была обычная тренировка, они наигрывали меньшинство: пятерка атакует, четверка обороняется. Был бросок, щелчок защитника с синей линии, как мне рассказали, я не присутствовал, так как родителей не допускают до тренировок. Шайба попала в область сердца, и произошла остановка сердца. Дальше была реанимация, но, к сожалению, безуспешно. Мне уже звонил директор хоккейного клуба, сказал, что окажет любую помощь: финансовую и так далее, все содействие в организации похорон», — приводит слова Малкова «Газета.ru».

11 августа СКА сообщил, что в результате несчастного случая на тренировке команды школы СКА 2008 г. р. скончался юный хоккеист Всеволод Малков. Во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в грудь в область сердца.

12 августа Следственный комитет России возбудил уголовного дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».