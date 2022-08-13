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Овечкин выразил сожаление, что детский турнир его имени утратил международный статус

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сожалеет, что детский хоккейный турнир его имени утратил международный статус.

«Традиционный турнир, уже четвертый по счету. К сожалению, во время пандемии мы его были вынуждены перенести. Раньше он носил международный статус, но сейчас таковым сделать его невозможно. Главное, что дети получают удовольствие и опыт, выступая на льду с легендами, которые создали свой имидж трудом и потом. Быть с ними на льду — большая удача, надеюсь, им это поможет в будущем», — приводит слова Овечкина ТАСС.

Также хоккеист отреагировал на то, что Илья Ковальчук сказал, что юные спортсмены его загоняли.

«Ковальчук сказал, что дети его загнали? Загнали всех. Когда я играл с мастерами, чемпионами, то получал удовольствие, перенимал их умения, надеюсь, что для них это будет шагом вперед, и они запомнят его на всю жизнь», — добавил Овечкин.

Кубок Овечкина среди клубных команд для детей 2010 года рождения открылся 8 августа в Красногорске на арене им. Петрова. Соревнования проводятся с 2018 года.

Источник: https://tass.ru/sport/15464015
Александр Овечкин
Хоккей
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