Овечкин выразил сожаление, что детский турнир его имени утратил международный статус

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сожалеет, что детский хоккейный турнир его имени утратил международный статус.

«Традиционный турнир, уже четвертый по счету. К сожалению, во время пандемии мы его были вынуждены перенести. Раньше он носил международный статус, но сейчас таковым сделать его невозможно. Главное, что дети получают удовольствие и опыт, выступая на льду с легендами, которые создали свой имидж трудом и потом. Быть с ними на льду — большая удача, надеюсь, им это поможет в будущем», — приводит слова Овечкина ТАСС.

Также хоккеист отреагировал на то, что Илья Ковальчук сказал, что юные спортсмены его загоняли.

«Ковальчук сказал, что дети его загнали? Загнали всех. Когда я играл с мастерами, чемпионами, то получал удовольствие, перенимал их умения, надеюсь, что для них это будет шагом вперед, и они запомнят его на всю жизнь», — добавил Овечкин.

Кубок Овечкина среди клубных команд для детей 2010 года рождения открылся 8 августа в Красногорске на арене им. Петрова. Соревнования проводятся с 2018 года.