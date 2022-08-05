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Сегодня, 15:43

В ФХР сообщили срок восстановления форварда Мичкова

Алексей Еремин
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Матвей Мичков.
Фото Global Look Press

Нападающий Матвей Мичков покидает расположение сборной России U25 в связи с повреждением, полученным в матче против минского «Динамо», сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

«Форвард пропустит две недели, плюс несколько дней уйдет на восстановление. Планируется, что Мичков примет участие в Кубке Губернатора Тульской области в составе СКА-1946 — турнир пройдёт с 22 по 26 августа в Туле», — сообщает пресс-служба ФХР.

4 августа в матче предсезонного турнира в Сочи Алексей Емелин провел силовой прием против Мичкова, который выступал за сборную России U25. Матвей не смог продолжить игру и покинул лед.

Источник: https://t.me/rusicehockey
Алексей Емелин
Хоккей
ХК СКА
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