В ФХР сообщили срок восстановления форварда Мичкова

Нападающий Матвей Мичков покидает расположение сборной России U25 в связи с повреждением, полученным в матче против минского «Динамо», сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

«Форвард пропустит две недели, плюс несколько дней уйдет на восстановление. Планируется, что Мичков примет участие в Кубке Губернатора Тульской области в составе СКА-1946 — турнир пройдёт с 22 по 26 августа в Туле», — сообщает пресс-служба ФХР.