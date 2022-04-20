Сборная России по хоккею назвала состав на майские турниры в Туле и Санкт-Петербурге

Объявлен состав сборной России по хоккею на выставочные матчи против Белоруссии в Туле

Штаб сборной России определил состав национальной команды, которая примет участие в выставочных матчах против сборной Белоруссии в Туле и турнире в Санкт-Петербурге.

Вратари: Максим Третьяк («Сочи»), Дмитрий Николаев (СКА), Вячеслав Пекса («Ак Барс»).

Защитники: Егор Брютов (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Никита Седов, Никита Смирнов (все — СКА), Даниил Мисюль («Локомотив»), Илья Морозов («Сибирь»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Егор Савиков («Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Макар Хабаров («Северсталь»).

Нападающие: Данил Алалыкин, Данил Башкиров, Алексей Пустозёров (все — «Салават Юлаев»), Никита Гуслистов («Северсталь»), Максим Кирилейченко, Егор Кузьминов, Прохор Полтапов (все — ЦСКА), Максим Кровяков, Матвей Мичков, Кирилл Танков, Никита Чибриков (все — СКА), Илья Сафонов («Ак Барс»), Никита Тертышный («Трактор»), Марат Хайруллин («Нефтехимик»).

Штаб сборной

Главный тренер — Сергей Зубов;

тренеры — Андрей Разин, Александр Титов;

тренер вратарей — Андрей Комиссаров;

спортивный директор Даниил Куприянов;

первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

23 апреля команда соберется в Новогорске, а 30 апреля отправится в Тулу. Выставочные матчи против сборной Белоруссии пройдут 1 и 2 мая, после чего сборная продолжит подготовку к турниру в Санкт-Петербурге, на котором также выступят молодежная сборная России и сборная Белоруссии.