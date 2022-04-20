Зубов заявлен главным тренером сборной России на матчи против Белоруссии

Штаб сборной определил состав национальной команды, которая примет участие в выставочных матчах против сборной Белоруссии в Туле и турнире в Санкт-Петербурге.

Главным тренером команды заявлен Сергей Зубов. Помогать ему будут Андрей Разин и Александр Титов. Тренер вратарей — Андрей Комиссаров, сообщает сайт ФХР.

Сборная России 1 и 2 мая проведет два товарищеских матча против Белоруссии в Туле. Также в мае национальная команда сыграет на турнире в Санкт-Петербурге с молодежной сборной России и Белоруссией.

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине тренерский штаб сборной России возглавлял Алексей Жамнов.