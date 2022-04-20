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Сегодня, 16:28

Зубов заявлен главным тренером сборной России на матчи против Белоруссии

Иван Шитик
Корреспондент
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Штаб сборной определил состав национальной команды, которая примет участие в выставочных матчах против сборной Белоруссии в Туле и турнире в Санкт-Петербурге.

Главным тренером команды заявлен Сергей Зубов. Помогать ему будут Андрей Разин и Александр Титов. Тренер вратарей — Андрей Комиссаров, сообщает сайт ФХР.

Сборная России 1 и 2 мая проведет два товарищеских матча против Белоруссии в Туле. Также в мае национальная команда сыграет на турнире в Санкт-Петербурге с молодежной сборной России и Белоруссией.

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине тренерский штаб сборной России возглавлял Алексей Жамнов.

Источник: https://fhr.ru/news/item/90338/
Александр Титов
Сергей Зубов
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
Андрей Разин
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