Зубов заявлен главным тренером сборной России на матчи против Белоруссии
Штаб сборной определил состав национальной команды, которая примет участие в выставочных матчах против сборной Белоруссии в Туле и турнире в Санкт-Петербурге.
Главным тренером команды заявлен Сергей Зубов. Помогать ему будут Андрей Разин и Александр Титов. Тренер вратарей — Андрей Комиссаров, сообщает сайт ФХР.
Сборная России 1 и 2 мая проведет два товарищеских матча против Белоруссии в Туле. Также в мае национальная команда сыграет на турнире в Санкт-Петербурге с молодежной сборной России и Белоруссией.
Напомним, что на Олимпиаде в Пекине тренерский штаб сборной России возглавлял Алексей Жамнов.
Источник: https://fhr.ru/news/item/90338/
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