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Сегодня, 14:01

Потребность в клюшках на российском рынке будет удовлетворена

В «ЗаряДе» сообщили о готовности удовлетворить потребность в клюшках на российском рынке
Роман Шишов
Корреспондент
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Директор по продажам компании «ЗаряД» Рашид Гыйздатуллин заявил о готовности удовлетворить потребность в хоккейных клюшках на рынке.

«На сегодняшний день объем импортного сырья в составе нашей продукции не критичен, — цитирует Гыйздатуллина «Чемпиогнат». - Однако мы не можем достоверно знать, насколько развито импортозамещение у наших поставщиков.

Мы готовы удовлетворить потребность в клюшках, но, конечно, ожидаем сезонного всплеска и поэтому в переговорах с партнёрами предлагаем разместить заказы как можно раньше, чтобы не столкнуться в период высокого спроса с острым дефицитом продукции".

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