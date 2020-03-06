«Капитан Россия» Алексей Яшин назвал три главных победы в своей карьере

Чемпион мира-1993, легендарный российский форвард Алексей Яшин назвал три самых запоминающихся победы в своей карьере.

— Конечно, это молодежный чемпионат мира. Когда мы выиграли золото. Такое чувство тогда было, что какая-то планка взята. Что определенный уровень достигнут. И что нужно двигаться дальше. Это, конечно, чемпионат мира 1993 года. Когда никто не рассчитывал на нашу победу. Но Быков, Хомутов и Илья Бякин своим опытом нам очень помогли выиграть золото. И я все-таки отнесу к положительным моментам опыт Олимпийских игр в Нагано. Хотя и проиграли, но это действительно было проявлением команды, сплотившейся и сыгравшей. Сыграли здорово. Но не выиграли. (Игорь Еронко)