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«Капитан Россия» Алексей Яшин назвал три главных победы в своей карьере

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Алексей Яшин. Фото Александр Вильф, -
Алексей Яшин. Фото Александр Вильф, -
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Чемпион мира-1993, легендарный российский форвард Алексей Яшин назвал три самых запоминающихся победы в своей карьере.

— Конечно, это молодежный чемпионат мира. Когда мы выиграли золото. Такое чувство тогда было, что какая-то планка взята. Что определенный уровень достигнут. И что нужно двигаться дальше. Это, конечно, чемпионат мира 1993 года. Когда никто не рассчитывал на нашу победу. Но Быков, Хомутов и Илья Бякин своим опытом нам очень помогли выиграть золото. И я все-таки отнесу к положительным моментам опыт Олимпийских игр в Нагано. Хотя и проиграли, но это действительно было проявлением команды, сплотившейся и сыгравшей. Сыграли здорово. Но не выиграли. (Игорь Еронко)

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