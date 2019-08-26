Григорий Денисенко: «Финны свои голы забили, а мы нет»

Нападающий молодежной сборной России Григорий Денисенко прокомментировал результат заключительного матча Турнира четырех наций против Финляндии (2:4). По результат соревнований, Денисенко был признан лучшим форвардом турнира.

— Плохо, что проиграли заключительный матч, реализация моментов сыграла ключевую роль, — цитирует Денисенко официальный сайт ФХР. — Финны свои голы забили, а мы нет. Плюс, надо добавлять в дисциплине и организации игры. Это предсезонный турнир, по его итогам тренеры сделают выводы и будут дальше формировать команду. Конечно, он останется у всех нас в памяти, впечатления только положительные, организация на высшем уровне, все здорово.