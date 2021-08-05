Гатиятулин: «Пока не во всех звеньях хватает взаимопонимания, но есть моменты, которые радуют»
17:28
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над олимпийской сборной России на турнире Sochi Hockey Open (4:0).
— Идет подготовка к сезону. По игре еще есть, над чем работать, — отметил Гатиятулин. — Пока не во всех звеньях хватает взаимопонимания, но есть моменты, которые радуют.
— Согласны, что после восстановления Томаша Гики его будет тяжело встроить в потенциальное сочетание с Седлаком и Абрамовым?
— При комплектовании команды мы знали, что ожидать от игроков. Это вынужденная смена сочетаний. Мы знаем, что связка Седлака и Гики работала несколько сезонов. Когда Томаш вернется, мы вернем его на место, а дальше будем смотреть. Повторюсь, есть другие звенья, в которых нет нужной химии. Мы будем ее искать.
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