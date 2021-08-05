«Трактор» всухую победил олимпийскую сборную России на турнире в Сочи

«Трактор» переиграл олимпийскую сборную России на турнире в Сочи Sochi Hockey Open. Команда из Челябинска одержала победу со счетом 4:0.

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Sochi Hockey Open

«Трактор» (Челябинск) — Россия (ол.) — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Абрамов — 1 (бол., Седлак, Тертышный), 16:28 — 1:0. Седлак — 1 (бол., Бэйлен, Пулккинен), 29:35 — 2:0. Ткачев — 1 (Пулккинен), 48:58 — 3:0. Тертышный — 1 (бол., Абрамов, Седлак), 52:54 — 4:0.

Вратари: Подскребалин — Николаев.

Судьи: Оленин, Фатеев.

5 августа. Сочи. ДС «Большой».