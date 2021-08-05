Ларионов: «Наши молодые ребята получили опыт, как нужно преодолевать вязкую оборону»

Главный тренер олимпийской сборной России Игорь Ларионов подвел итоги матча с «Трактором» (0:4) на Sochi Hockey Open.

«Трактор» — очень интересная команда. Они приложили максимум усилий для того, чтобы наши мальчишки получили колоссальный опыт, как нужно преодолевать такую вязкую оборону. К сожалению, мы ничего не забили, но в целом это полезный опыт. Будем двигаться дальше и вносить коррективы. Хочу поблагодарить парней за усилия и борьбу, которую они навязали очень серьезной команде. Парни сегодня не опустили руки. Это будет хорошим уроком, чтобы посмотреть, где мы можем быть лучше.

Безусловно, одна шайба за две игры — это не то, на что наиграла команда. Это беспокоит, но мы понимаем, что играем не против команд МХЛ, а против команд КХЛ, которые выставляют свои сильнейшие составы. Большинство ребят из нашей команды не имеют опыта игры на таком уровне. Будем искать пути — будем создавать трафик, чтобы броски доходили до ворот. Моменты нас есть, но пока что они не используются. Лучше проигрывать на турнире такого уровня, чем играть с командами МХЛ.

У нас возможны любые варианты сочетаний. Очень сложно равнять уровень мальчишек, которым 18 лет, с опытными игроками КХЛ. Нет гарантий, что ты можешь «прыгнуть из фундамента в пентхаус». Нужно, чтобы ребята почувствовали уверенность. Требовать в начале августа от них сумасшедшего прогресса нереально. Мы дали сыграть вместе Юрову, Лазутину и Свечкову — они провели в таком сочетании половину игры. Они хорошо контролировали шайбу, пусть и пропустили. Мастерство и силы пока не нашей стороне. Но то, что они не дрогнули и спокойно играли с шайбой обнадеживает. Для многих парней эти матчи большой экзамен — давайте не будем их слишком строго судить», — заявил Ларионов.