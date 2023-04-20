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Сегодня, 18:06

Стал известен состав сборной «России 25»

Руслан Минаев
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Федерация хоккея России объявила состав сборной «России 25», которая выступит в майском турне.

Вратари: Никита Серебряков («Адмирал»), Даниил Исаев («Локомотив»), Дмитрий Николаев, Сергей Иванов (оба — СКА)

Защитники: Александр Елесин, Даниил Мисюль (оба — «Локомотив»), Никита Камалов, Арсений Коромыслов, Александр Никишин, Михаил Пашнин, Андрей Педан, Георгий Солянников, Никита Смирнов (все — СКА), Никита Новиков («Динамо» М), Максим Федотов («Торпедо»), Илья Карпухин («Трактор»).

Нападающие: Захар Бардаков, Дмитрий Бучельников, Александр Волков, Михаил Воробьев, Василий Глотов, Святослав Гребенщиков, Валентин Зыков, Николай Поляков, Марат Хайруллин, Марат Хуснутдинов (все — СКА), Максим Джиошвили («Динамо» М), Матвей Мичков («Сочи»), Павел Порядин, Андрей Чивилев (оба — «Нефтехимик), Глеб Петров (АКМ), Ярослав Лихачев («Амур»), Иван Зинченко, Александр Яремчук, Владислав Кара (все — «Витязь»).

Подготовка к турне начнется 23 апреля в Новогорске. В первом матче сборная России в Челябинске сыграет с Белоруссией. Встреча пройдет 2 мая. Ранее сообщалось, что главным тренером команды назначен Роман Ротенберг (СКА).

Источник: ФХР
Хоккей
Сборная России по хоккею
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