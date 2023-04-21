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Сегодня, 13:09

Евгений Артюхин: «У Ротенберга подобрался отличный состав в сборной»

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Бывший нападающий «Нефтехимика» и «Витязя» Евгений Артюхин считает, что в сборную «России 25» попали игроки, которые представляют собой будущее российского хоккея.

«У Романа Ротенберга подобрался отличный состав, в который вошли, пожалуй, многие перспективные игроки, выступающие в клубах КХЛ. Кто-то из них вышел уже на ведущие роли в своих клубах, как Серебряков, Глотов, Хуснутдинов, Хайруллин, Бардаков, Мичков или Порядин, кто-то заявит о себе в следующем сезоне. Насколько я понял, в связи с огромной занятостью в клубах не смогли приехать Андрей Разин и Андрей Козырев. Впрочем, у Романа Борисовича и в СКА опытные помощники. Если говорить о линиях, то, на мой взгляд, у сборной очень сильное нападение, и тут сложно даже предположить, кто из ребят станет «вожаком», — приводит слова Артюхина «Чемпионат».

20 апреля стала известна заявка сборной «России 25» на матчи против Белоруссии и Казахстана. Средний возраст команды — 23 года. Национальную команду тренирует Роман Ротенберг.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5075697-artyuhin-u-rotenberga-v-sbornoj-otlichnyj-sostav-v-nego-voshli-mnogie-perspektivnye-igroki.html
Евгений Артюхин
Хоккей
Роман Ротенберг
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