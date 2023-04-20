Фетисов: «Участников хоккейного матча могут доставить на Северный полюс на атомоходе»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что участники планируемого на Северном полюсе хоккейного матча могут добраться до места с помощью российского атомного ледокола.

«Мы планировали в свое время добираться на Северный полюс через Норвегию, но политика серьезно вмешалась в процесс организации, так что мы ищем другие варианты, каким образом мы можем это сделать с территории Российской Федерации, — цитирует Фетисова ТАСС. — То ли это будет с Барнео (база ежегодной российской арктической экспедиции), как планировали изначально, то ли с одного из наших атомоходов. Это должно быть взвешенное решение в плане публичности и, самое главное, эффекта, который это должно дать».

Ранее Фетисов заявлял, что планирует организовать в Арктике хоккейный матч с участием звезд из разных сфер деятельности с целью привлечь внимание общественности к проблемам экологии.