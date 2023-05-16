Сборная «Россия 25» обыграла Белоруссию в товарищеском матче

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Национальная команда «Россия 25» обыграла сборную Белоруссии со счетом 3:2 в матче майского турне.

Встреча состоялась в Минске на «Чижовка-Арене».

В составе сборной России по шайбе забросили Василий Глотов, Михаил Пашнин и Марат Хайруллин.

У белорусской команды отличились Андрей Белевич и Илья Усов.

Хоккей

Товарищеские матчи

Белоруссия — Россия 25 — 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Голы: Глотов — 5 (бол., Хайруллин, Никишин), 24:15 — 0:1. Белевич — 1, 29:46 — 1:1. Пашнин — 1 (Хайруллин, Глотов), 40:28 — 1:2. Усов — 1 (Белевич), 46:00 — 2:2. Хайруллин — 4 (Глотов, Никишин), 58:55 — 2:3.

Вратари: Шостак (59:22) — Серебряков.

Штраф: 26 — 26.

Судьи: Рудько, Сидоренко.