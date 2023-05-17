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Ротенберг: «Все ребята, которые сыграли за Россию 25 — настоящие герои»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал победу над Белоруссией (3:2) в матче майского турне.

«Наше турне и наша Суперсерия завершены! Прежде всего, хочу сказать огромное спасибо Газпрому и Алексею Миллеру, Норникелю и Владимиру Потанину, Лиге Ставок и Юрию Красовскому, которые помогли в создании этой сборной и организации турне. Без их адресной поддержки проведение этих матчей было бы невозможным. Сейчас внимание к спорту, помощь российской сборной особенно важны, мы это невероятно ценим!

Все ребята, которые сыграли за Россию 25 — настоящие герои, которые по первому зову откликнулись на приглашение нашего штаба. У всех был самый протяженный и сложный сезон в карьере, многие играли на фоне травм, но достойно провели это турне. 7 побед в 9 матчах, а это 78 процентов, — отличный результат в матчах против сильных и мотивированных соперников, всех ребят поздравляю с хорошей игрой. Ни к кому нет вопросов по самоотдаче, а усталость в самом конце сезона объяснима. Спортивный накал, высокий уровень хоккея, повреждения наших парней — свидетельство того, что все было максимально серьезно. Завоевание Кубка Победы — отличная награда для хоккеистов за качественно проделанную работу.

Думаю, ни у кого не осталось вопросов по поводу того, нужна ли эта команда в текущей ситуации. Мы видели переполненные трибуны в Челябинске, Красноярске, Туле, видели счастливые глаза людей, на матчи приходили целыми семьями. Ради этого мы и играем в хоккей, люди в регионах должны видеть родную сборную. Спасибо также Минску и Астане за гостеприимство! Нас очень порадовала реакция и интерес к сборной — общий охват аудитории России 25 достиг 130 миллионов человек, 7,5 миллиона смотрели трансляции наших матчей. Ощущалось, что игры команды волнуют людей больше, чем встречи чемпионата мира, и только ради эмоций, которые мы получили в этом турне, стоило собирать сборную после трудного сезона.

Еще раз всем спасибо за поддержку! Вперед, Россия!» — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

 
Белоруссия&nbsp;&mdash; Россия 25. Сборная «Россия 25» обыграла Белоруссию в товарищеском матче
Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
Роман Ротенберг
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