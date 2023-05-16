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16 мая, 21:22

Третьяк: «Турне сборной «России 25» очень важное. В следующем году мы тоже будем его проводить»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о серии игр сборной «России 25» против команд Беларуси и Казахстана.

— Думаю, никакой оценки сборной мы давать не будем. Это товарищеские матчи. Они неофициальные. Это международные матчи между двумя командами. Тренеры сделают выводы из результата. Белорусы и наши посмотрят, как игроки проявили себя в этих матчах, сделают выводы на будущее по звеньям, какие были ошибки в дисциплине, в большинстве и меньшинстве. Самое главное — мы смотрим игроков и популяризируем наш вид спорта в разных городах. Вы видели, что это большой праздник. Мы привлекли много людей на трибуны. Это турне очень важное. На следующий год мы тоже будем его проводить. Это делается не только для хоккеистов, но и для болельщиков и популяризации нашего вида спорта, — сказал Третьяк.

Сборная «Россия 25» проводит турне по городам России, Белоруссии и Казахстана.

Сборная России по хоккею
Владислав Третьяк
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