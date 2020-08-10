«Автомобилист» обыграл «Металлург» в матче Мемориала Ромазана
«Металлург» проиграл «Автомобилисту» (2:3) в матче Мемориала Ивана Ромазана. Игра прошла в Магнитогорске.
В составе победителей отличились защитники Никита Трямкин и Захар Арзамасцев, нападающий Анатолий Голышев.
У магнитогорцев забили форварды Сергей Мозякин и Игорь Швырев.
Мемориал И. Ромазана
«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Голы: Арзамасцев — 1 (Обидин, Захаров), 14:22 — 0:1. Голышев — 2 (Холланд, Обидин), 23:03 — 0:2. Мозякин — 1 (бол., Нестрашил, Прохоркин), 45:07 — 1:2. Трямкин — 1 (п.в.), 58:40 — 1:3. Швырев — 1, 59:59 — 2:3.
Вратари: Кошечкин (57:51 — 58:40) — Коварж.
Броски: 26 (14+2+10) — 28 (11+13+4).
Судьи: Наумов, Щенев.
10 августа. Магнитогорск. «Арена-Металлург».