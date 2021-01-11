Бомба замедленного действия. Российский хоккей может лишиться большого пласта игроков

Все дело в антиковидных правилах, эффективность которых весьма сомнительна.

После наших неудач на молодежных чемпионатах мира традиционно начинается тиражирование максимально общих, глобальных причин случившегося — вроде малого количества катков во дворе. Этот дешевый популизм надоел: у провала конкретной команды всегда есть не менее конкретные причины.

Чтобы через несколько лет опять не начались истеричные вопли, хочу рассказать об актуальнейшей проблеме, которая может аукнуться на крупных турнирах. Бомба замедленного действия!

В конце января в Новогорске планируется очередной сбор российской команды U-16. Но половина игроков сборной этого возраста не играет ни в каких турнирах аж 10 месяцев!

Из-за карантина не проводится открытое первенство Москвы. Все регионы играют турниры, а столица только тренируется и то неофициально. Пострадал и Ярославль со своей роскошной школой, принимающей участие в первенстве вместе с ЦСКА, «Динамо» и «Спартаком».

Парни только тренируются, чего явно недостаточно. Детишки могут долго заниматься без соревновательного режима, и это никак не скажется на их дальнейшей карьере. Но юношам, юниорам необходимо конкурировать, им нужно все получаемые навыки тут же реализовывать на практике. Им нужна турнирная мотивация. Эйфория от побед, от голов будет подхлестывать их. Тренировки — рутина. На тренировках много работы и мало эмоций, а юношеский хоккей без эмоций немыслим.

Товарищеские матчи отчасти решают проблему. Но они не регулярны, они не создают необходимого азарта и напряжения.

Не хочу показаться очередным ковид-дессидентом, отрицающим необходимость ограничительных мер. Понимаю, что в крупных городах эпидемиологическая ситуация тревожная. Но многие ребята и тренеры уже переболели. К тому же в раздевалке и в тренажерном зале риск заболеть несоизмеримо выше, чем во время игры.

Закавыку вижу только в том, что на матчи приезжают родители, а на старшие возрасты еще и скауты. Получается, они в зоне риска, если все-таки проводить открытое первенство Москвы. Но с другой стороны, родители точно так же приезжают на тренировки своих сыновей и на товарищеские встречи. Понятное дело, речь идет максимум о полусотне человек, которые, как правило, смотрят игру из кафе, а не с трибун.

Кто-то сейчас насмешливо скажет, что поделом Москве, не все коту масленица и, дескать, хоть что-то теперь есть у всей страны, а у москвичей нет; хотя в повседневной жизни все наоборот. Злорадство само по себе не слишком продуктивно. Что поделаешь — страна у нас действительно центростремительная, и в столицу перебираются все лучшие юниоры из малых городов, стремясь к профессиональному росту, так как в Москве отличные школы. Так что дело не в интересах отдельного региона, а в интересах института юношеских — юниорских — молодежных сборных. Это дело спортивного престижа страны.

Не знаю, кто принял такое жесткое решение об отмене открытого первенства Москвы. Но очевидно, что это перестраховка. Профилактическая польза от запрета не видна. Вред тоже не виден — пока не виден! Но если ничего не изменится, то он обязательно вылезет уже через пару лет на юниорских чемпионатах мира 2022 и 2023 годов, а потом и у молодежки. Правда, виновные не то что не получат никакого наказания... Даже общественного порицания не услышат. Опять про катки во дворах говорить начнем — это универсальная и вместе с тем совершенно бессмысленная тема.

Дмитрий Федоров, комментатор «Матч ТВ»