Капитан молодежки уедет из СКА в «Ванкувер». Вырастить из Подколзина звезду в России не получилось

Агент Василия Подколзина Сергей Исаков объявил, что его клиент отправится в НХЛ после окончания сезона

В истории с Подколзиным многим хочется поругать СКА — и это и логично, и нелогично одновременно. Начну со второго: утверждение, что в Питере губят талантливых хоккеистов, и тем более утверждение, что это тенденция, — полнейшая чушь. Уехав из СКА, Шестеркин с ходу стал заменой Лундквисту и кандидатом на «Колдер». Гавриков попал во вторую пару обороны «Коламбуса». Про Панарина, Гусева и Дадонова уточнять лишний раз не буду. Шипачев не справился в НХЛ, но в мегазвезду по меркам КХЛ он вырос все-таки в Петербурге. Посмотрим, что получится в Америке у Барабанова и Зуба.

Куда печальнее, что за последние годы из других российских клубов напрямую, без времени в АХЛ и уж тем более юниорских лиг, заскочили и уверенно закрепились единицы — Зайцев из ЦСКА с Михеевым из «Авангарда». И всё. Может, этот сезон благодаря Сорокину, Нестерову, Григоренко и Капризову станет цээсковским.

Аскаров сейчас получит шанс стать первым номером СКА, Морозов плотно закрепился во второй тройке, Марченко пока шатает по звеньям, но он для 20-летнего игрока очень результативен, Галенюк ездит на Евротур, Кирсанов в 18 лет играет много, часто подтягивают 17-летнего Чибрикова. При этом почти у них всех прогресс идет как ожидалось или даже лучше. То, что у Подколзина не получается, пока партнеры Мар — Мор превращаются в кандидатов на взрослый ЧМ, с учетом прошлого сезона, этого сезона, а теперь еще и МЧМ, выглядит куда больше как его собственное неумение использовать свои качества во взрослом или просто серьезном хоккее.

И поэтому СКА можно понять: они давали шансы, но Василий их не использует. Он хочет уехать, и на него не могут делать ставку, так как есть и другие таланты.

Однако есть парочка «но». Как Подколзина неудачно нарекли «русским Макдэвидом», так и СКА был назван Романом Ротенбергом осенью «донором сборной России». Что более справедливо, но предполагает, что в питерском клубе учитывают интересы национальной команды. Но тогда Подколзин — как капитан молодежки и априори перспективный хоккеист уезжает он в «Ванкувер» или нет — должен получать шансы, даже если он сейчас и в будущем не помощник СКА. Ради сборной — разве потом он ей не может пригодиться?

И второе. Месяц назад коллега Зислис писал о том, как важен для СКА и Ротенберга пятилетний контракт с Матвеем Мичковым. Этот проект должен показать: молодые таланты могут становиться звездами и развиваться в России, в Петербурге, не гнаться за НХЛ в 18 лет. Если все сложится — вот идеальный путь для всех.

Подколзин — не Мичков, речь идет о разном уровне потенциала. Но он уже прошел свою дорогу через систему СКА и в идеальном варианте должен был, как ранее другие хоккеисты, перерасти КХЛ и красиво уехать в «Ванкувер» и там засверкать. Если он, с трудом попадая в состав, из четвертого-пятого звена отправится в Канаду и сразу пробьется в «Кэнакс», то это будет выглядеть очень плохо. А если не пробьется, то СКА опять же окажется в глазах болельщиков и журналистов виноватым.

Так что единственный позитивный сценарий такой: Подколзину дают играть, он прогрессирует, приносит реальную пользу СКА и потом уже едет после 30 апреля в «Ванкувер». А еще лучше — сначала попадает в список кандидатов на взрослый ЧМ. Иначе эта история еще долго будет вспоминаться в негативном ключе, и успехи или неудач Василия в «Кэнакс» уже никак не повлияют на ситуацию.