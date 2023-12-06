Внимание, папы! Невидимые герои российского хоккея

Трогательная акция от «Авангарда» и FONBET про «хоккей как национальную идею» — отцы в центре внимания.

Перефразируя известный афоризм о том, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина, можно уверенно сказать, что почти за каждым успешным хоккеистом стоит его отец. Ведь в хоккей играют настоящие мужчины, а кто еще способен вырастить таким своего сына, как не отец? Дать совет, показать пример, выслушать в нужный момент.

«То, что я состоялся как хоккеист, на 80 процентов заслуга отца. Даже, наверное, на 90», — эти слова экс-защитника омского «Авангарда» Зията Пайгина мог бы сказать любой из многих тысяч игроков, от никому не известных до суперзвезд. Для многих отец — и первый тренер, и главный мотиватор, и болельщик номер один.

Хоккеисты «Авангарда». Фото Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

Спасибо, отцы!

Очень приятно, когда отмечают заслуги людей, обычно остающихся в тени. В данном случае — в тени своих сыновей. С 2021 года в России отмечается День отца, но этот праздник еще не стал для нас таким же привычным, как-то же 23 Февраля. Многие даже и не назовут торжественную дату. Приходим на помощь — это третье воскресенье октября. А вот в стане хоккейного «Авангарда» решили приурочить к этому празднику добрую акцию.

Дню отца был посвящен ближайший к торжественной дате домашний матч против ярославского «Локомотива». Перед ним игроки записали ролик со словами благодарности своим папам. Они рассказывали о роли отцов в жизни, о первых шагах в хоккее и о том, как скучают по родным. «Отец покупал мне краги, делал железные шайбы и клюшки, чего только ни было. Я с этим дома занимался, а он всегда смотрел. Выгонял во двор, чтобы я просто шайбу в стену бросал», — вспоминал капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов.

«На тренировку нужно было встать в 4.40. То есть это: «Мама, приготовь, пожалуйста, завтрак», «Папа, отвези, пожалуйста, на каток». Поэтому без родителей меня бы сейчас здесь точно не было», — говорил форвард омичей и продолжатель хоккейной династии Иван Николишин. Нападающий Валентин Пьянов вспомнил, как отец занимался с ним самыми разными видами спорта и везде учил выигрывать. Добрые слова нашли и многие другие хоккеисты. Но они еще не знали, какой сюрприз их ждет на рядовом, казалось бы, домашнем матче.

Поставить ребенка на коньки, записать в секцию, ездить на матчи и соревнования — вот удел отца хоккеиста. Так живут многие, и в народе даже появился специальный термин «хоккейные папы» для обозначения таких энтузиастов.

Ярчайший пример — Михаил Овечкин, вырастивший величайшего хоккеиста современности. Он ведь и сам в юности играл в хоккей, да травмы помешали стать профессионалом. Зато из сына он сделал того самого Овечкина, которого знает весь мир. Михаил проводил на катке с Сашей целые дни, всегда ждал сына с тренировок. И был вознагражден его успехами, сначала в «Динамо», потом и в «Вашингтоне».

«Когда я протянул отцу Кубок Стэнли, он был самым счастливым человеком в мире. Он был моим личным тренером. Говорил мне, что я должен был делать и как это осуществить правильно», — отмечал сам Ови. И похожие истории и у Евгения Малкина, и у Сергея Бобровского, и у многих других звезд в России и в НХЛ.

Братья Павел и Валерий Буре. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Хоккейная религия

Особняком даже среди звезд стоят братья Буре. Многие известные игроки, такие как Владимир Тарасенко или Андрей Василевский, вышли из спортивных семей, но Буре — настоящая династия. Дед Павла и Валерия был известным ватерполистом, а после стал тренером по плаванию, воспитавшим сыновей — Алексея и Владимира. Младший из них выигрывал медали Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. А затем отдал уже своих сыновей в хоккей.

И не просто оставил их на попечении тренеров, а полностью посвятил себя продвижению карьеры детей. В итоге Павел стал суперзвездой, Валерий тоже провел в Северной Америке немало удачных сезонов. А их отец, который в свое время перевез за океан всю семью, стал известным в НХЛ тренером по физподготовке и выигрывал Кубок Стэнли в штабе «Нью-Джерси».

«Хоккейные папы» стали таким ярким культурным явлением, что про них даже сняли фильм. Одноименная лента режиссера Андрея Булатова вышла в прокат в конце ноября и в первый же уик-энд проката собрала около 60 миллионов рублей. Ее герои — типичные отцы юных хоккеистов, готовые ради детей на все.

По сюжету фильма, когда расчетливый олигарх покупает старенький Ледовый дворец с намерением снести здание ради постройки торгового центра, папы как один бросаются на помощь тренеру. Они готовы сами выйти на лед в Ночной хоккейной лиге, чтобы попытаться выиграть в этом любительском турнире 100 миллионов рублей для сохранения арены. Хотя большинство из них и на коньках уверенно не держится.

На протяжении двух часов фильма героям во главе с тренером Андреем предстоит пережить множество приключений. Ездить на гостевые матчи на еле живом автобусе, самим заливать лед на уличной площадке, тратить последние сбережения на экипировку. Кстати, многие считают, что в хоккей отдают детей исключительно состоятельные люди. Но это далеко не так — среди хоккейных пап есть как фанаты этой игры, так и те, кто очень далек от спорта, как белые воротнички и бизнесмены, так и простые работяги. «В один из моментов папе пришлось продать свою «Газель», чтобы купить мне хоккейную форму», — вспоминал в том же ролике «Авангарда» вратарь Андрей Мишуров.

В общем, «Хоккейные папы» рассказывают историю, близкую и понятную многим, порой очень разным людям. Поэтому, наверное, фильм так тепло и приняли зрители. Среди которых, например, был и первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг. «Конечно, это не про большой спорт. Это про хоккей как религию и национальную идею», — написал он в соцсетях.

Богдан Киселевич и Денис Венгрыжановский. Фото Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

Вдохновение для победы

Но вернемся на лед заполненной «G-Drive Арены». Как уже говорилось, на игре хоккеистов «Авангарда» ждал сюрприз, который клуб подготовил совместно со своим «Настоящим партнером». Как мы уже говорили, игроки записали ролик со словами благодарности отцам, который перед началом встречи крутили на видеокубе омского стадиона. Последняя фраза, которую произнес на экране капитан команды Шарипзянов: «Хотелось, чтобы он был рядом». И сразу после этого все увидели, что отец Шарипзянова сидит на трибуне и смотрит на сына.

Выйдя на раскатку, омские хоккеисты обнаружили на скамейке запасных тех, кому и говорили накануне матча слова сыновней благодарности. Клуб не просто передал отцам пожелания, а пригласил их на игру с «Локомотивом». Те прибыли из разных уголков страны.

— Что было перед игрой, когда отцы приехали! — говорил клубному ТВ защитник Богдан Киселевич. — Когда увидел своего, даже прослезился. Большое спасибо всем, кто это организовал, — для игроков это была неожиданность. Никто нам не проговорился, мы вообще не знали. Поэтому впечатления были очень яркие, трогательный момент. Все ребята без слов сразу поняли — у меня сразу щеки загорелись, и не только щеки. Можете любого спросить, вам все то же самое ответят: когда отец на трибунах, играешь за двоих.

Папы наблюдали со скамейки всю раскатку команды, а затем в полном составе вышли на лед и провели символическое вбрасывание. После начала матча папы переместились на трибуну рядом со льдом, где неистово поддерживали сыновей. А отец капитана Шарипзянова даже бил в FONBET Барабан и заводил болельщиков скандированием «Омск, Омск, Омск».

Тем временем сыновья на площадке действительно старались изо всех сил. Пропустив в первом периоде, «Авангард» вышел на второй максимально заряженным. Вскоре Денис Венгрыжановский сравнял счет, а до конца игры хозяева забросили еще трижды — победа со счетом 4:1 стала еще одной благодарностью хоккеистов своим отцам.

— Сначала не увидел отца на скамейке, а когда увидел — очень удивился, — сказал после матча Венгрыжановский. — Проезжаю мимо лавки на раскатке, кто-то кричит: «Сын, сын!» Подъехал на знакомый голос и был просто в шоке. Такое, конечно, вдохновляет до мурашек. После этого старался выложиться по полной и отблагодарить клуб.

После матча в раздевалке у всех было по-настоящему праздничное настроение.

Вообще, регулярный чемпионат, когда матчи идут чередой, процесс довольно утомительный для игроков. Постоянные разъезды, самолеты, гостиницы — все это превращается в «день сурка». Но в «Авангарде» нашли отличный способ вырваться из рутины и сделать обычный матч ярким пятном в календаре и для болельщиков, и для хоккеистов. А самим отцам этот день точно запомнится надолго.

Такой праздник — отличный пример, как можно удачно совмещать хоккей, памятные даты и семейную историю. А лишнее тому подтверждение — акция «Авангарда» прогремела в соцсетях, и о ней узнали даже далекие от хоккея люди. Например, известная телеведущая Ирена Понарошку.

— Не забывайте поздравлять отцов, звонить и заботиться о них, — сказал своей команде после матча главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец. — Потому что когда отца уже нет, это гораздо хуже.