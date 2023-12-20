Ягр все еще играет. Ему уже 51 год

Легенда мирового хоккея Яромир Ягр провел первый матч в сезоне за свой «Кладно» и отдал голевую передачу.

Неугомонный Яромир Ягр никак не может полностью определиться с тем, чем будет заниматься после окончания карьеры игрока. Его по-прежнему тянет на площадку, как ребенка к сладкому. Ему уже 51 год, но он все не успокаивается. Когда под грузом прожитых лет самому хочется задуматься о неизбежном приходе старости, настроение резко улучшает вечно молодой Ягр.

Сегодня он провел за родной «Кладно» первую игру в сезоне в гостях против лидера чешского чемпионата «Пардубице». Для великого чеха этот матч ознаменовал начало уже 36-го по счету сезона в карьере. Невероятные цифры! Ярдо в игре не был пассажиром, несмотря на космическую разницу в уровне команд — после примерно половины регулярного чемпионата их разделяют в таблице 40 (!) очков. Хозяева, в составе которых выделяются несколько известных по выступлениям в КХЛ игроков — Лукаш Седлак, Томаш Гика и Лукаш Радил, в начале второго периода сделали счет 3:0 в свою пользу.

Дальше в дело вписался Ягр. В симпатичной контратаке он отдал качественную голевую передачу на Якуба Стрнда, который младше него на 20 лет. Вдохновленный яркими действиями своей легенды «Кладно» быстро отыгрался с 0:3, но в конце второго периода, действуя в большинстве, пропустил еще. Мощный «Пардубице» с трудом удержал победу, но в этот день об этих трех очках мало кто думал. Снова увидеть в игре величайшего форварда — бесценно. Он провел на площадке 13 минут 52 скунды, включая 2.41 в большинстве, и завершил матч с показателем полезности «+1».