Ягр все еще играет. Ему уже 51 год
Неугомонный Яромир Ягр никак не может полностью определиться с тем, чем будет заниматься после окончания карьеры игрока. Его по-прежнему тянет на площадку, как ребенка к сладкому. Ему уже 51 год, но он все не успокаивается. Когда под грузом прожитых лет самому хочется задуматься о неизбежном приходе старости, настроение резко улучшает вечно молодой Ягр.
Сегодня он провел за родной «Кладно» первую игру в сезоне в гостях против лидера чешского чемпионата «Пардубице». Для великого чеха этот матч ознаменовал начало уже 36-го по счету сезона в карьере. Невероятные цифры! Ярдо в игре не был пассажиром, несмотря на космическую разницу в уровне команд — после примерно половины регулярного чемпионата их разделяют в таблице 40 (!) очков. Хозяева, в составе которых выделяются несколько известных по выступлениям в КХЛ игроков — Лукаш Седлак, Томаш Гика и Лукаш Радил, в начале второго периода сделали счет 3:0 в свою пользу.
Дальше в дело вписался Ягр. В симпатичной контратаке он отдал качественную голевую передачу на Якуба Стрнда, который младше него на 20 лет. Вдохновленный яркими действиями своей легенды «Кладно» быстро отыгрался с 0:3, но в конце второго периода, действуя в большинстве, пропустил еще. Мощный «Пардубице» с трудом удержал победу, но в этот день об этих трех очках мало кто думал. Снова увидеть в игре величайшего форварда — бесценно. Он провел на площадке 13 минут 52 скунды, включая 2.41 в большинстве, и завершил матч с показателем полезности «+1».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|41
|25
|16
|55
|2
|Авангард
|39
|26
|13
|55
|3
|Сал. Юлаев
|40
|25
|15
|52
|4
|Лада
|42
|21
|21
|51
|5
|Ак Барс
|41
|24
|17
|50
|6
|Трактор
|41
|22
|19
|48
|7
|Автомобилист
|42
|21
|21
|47
|8
|Сибирь
|42
|19
|23
|45
|9
|Амур
|41
|17
|24
|41
|10
|Нефтехимик
|40
|14
|26
|36
|11
|Адмирал
|39
|12
|27
|33
|12
|Барыс
|41
|12
|29
|31
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|42
|27
|15
|58
|2
|Динамо М
|41
|27
|14
|58
|3
|Локомотив
|39
|25
|14
|53
|4
|СКА
|40
|26
|14
|53
|5
|Торпедо
|41
|24
|17
|51
|6
|ЦСКА
|40
|22
|18
|46
|7
|Северсталь
|40
|18
|22
|43
|8
|Динамо Мн
|39
|18
|21
|40
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|41
|14
|27
|32
|11
|Витязь
|41
|13
|28
|31
|21.12
|16:30
|
Авангард – Сочи
|- : -
|21.12
|17:00
|
Автомобилист – Ак Барс
|- : -
|21.12
|18:00
|
Лада – Сибирь
|- : -
|21.12
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|21.12
|19:00
|
Локомотив – Витязь
|- : -
|21.12
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|21.12
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -
|21.12
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -