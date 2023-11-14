Чешский вратарь найден мертвым дома. Чемпион мира не нашел себя после окончания карьеры
Известный в прошлом вратарь сборной Чехии Роман Чехманек в воскресенье был найден мертвым у себя дома неподалеку от своего родного города Злин. В марте ему исполнилось всего 52 года. Первым печальную новость сообщил его старший сын Роман, обнаруживший тело отца. О причинах смерти пока не сообщалось, но версии с криминальным следом и самоубийством были сразу отвергнуты.
Сборная Чехии на стыке двух тысячелетий была лучшей в мире, выиграв Олимпиаду (1998) и три чемпионата мира (1998, 1999, 2000). В этом плане Чехманеку повезло, хотя ему чаще приходилось сидеть за спинами великого Домника Гашека и Милана Гнилички. Но на ЧМ-2000 в Санкт-Петербурге он был первым номером. Тогда помимо золотой медали он удостоился звания лучшего вратаря турнира и вошел в символическую сборную. Видимо, только тогда его уверенная игра окончательно покорила скаутов «Филадельфии». Чехманек ранее не один сезон здорово выступал в чемпионате Чехии за «Всетин», завоевывая с ним титулы, и пять лет подряд признавался лучшим вратарем лиги.
«Флайерс» задрафтовали Чехманека, когда ему уже исполнилось 29 лет, и вскоре подписали с ним контракт. Чех с ходу ворвался в основной состав, вытеснив на вторую роль Брайана Буше. Манера игры Чехманека для того времени не была удивительной. Его стиль чем-то напоминал выкрутасы, которые творил Гашек, — надо спасти ворота, и не важно, как это сделано. В НХЛ запоминающимся приемом в исполнении Чехманека стала игра шлемом, которым он иногда отбивал летящие верхом шайбы, словно ленился поднять ловушку и блин.
В первый же сезон Чехманек был выбран для участия в Матче звезд НХЛ и попал в список номинантов на приз лучшему вратарю, став вторым в голосовании и уступив только знаменитому Мартину Бродеру. Однако в плей-офф чех пропускал слишком много своих шайб и задержался в «Филадельфии» на три сезона. Он тем не менее оставил о себе хорошую память. Потом его обменяли в «Лос-Анджелес», где дела у него сразу пошли не очень, и после сезона в Калифорнии голкипер решил вернуться домой. Чехманек также поиграл в Швеции и Германии, а завязал с карьерой в 2009 году.
По ее окончании он пытался попробовать свои силы в разных сферах, но и близко не добился того успеха, которого достиг в качестве профессионального спортсмена. Чехманек не нашел себя ни как тренер, ни как бизнесмен. В хоккее все ограничилось несколькими сезонами работы в малоизвестных командах низших лиг. Его другие проекты закончились крахом, а он сам, попадая в неприятные истории, стал фигурантом уголовного дела. Эта история тянулась долго, пока в апреле 2022 года Чехманек не получил условное наказание сроком на три года по делу о мошенничестве с пятилетним испытательным периодом. Суть обвинения — невыплата зарплаты сотрудникам своих компаний, включая пивной завод. Проще говоря, он их кинул на деньги, причем изначально зная, что у него недостаточно средств для завершения работ. От более серьезного наказания его спасло решение судьи, определившего, что закон Чехманеком был нарушен не сознательно, а из-за неумения вести дела. После оглашения приговора бывший вратарь расплакался от чувств прямо в суде.
На личном фронте у него тоже наступил кризис — в 2018-м он развелся со своей женой Дагмарой, с которой встречался с 17 лет. У четы родились трое детей. В последнее время Чехманек уделял основное внимание делам младшего сына Якуба — тот пытался пробиться в основной состав «Злине», выступающего во второй чешской лиге, и общался с бывшими партнерами по сборной.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|14
|11
|3
|23
|2
|Каролина
|15
|9
|6
|18
|3
|Вашингтон
|13
|7
|6
|16
|4
|Нью-Джерси
|13
|7
|6
|15
|5
|Филадельфия
|15
|7
|8
|15
|6
|Питтсбург
|13
|7
|6
|14
|7
|Айлендерс
|14
|5
|9
|13
|8
|Коламбус
|15
|4
|11
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|14
|11
|3
|24
|2
|Флорида
|14
|9
|5
|19
|3
|Детройт
|15
|8
|7
|18
|4
|Торонто
|15
|8
|7
|18
|5
|Тампа-Бэй
|15
|6
|9
|16
|6
|Монреаль
|15
|7
|8
|16
|7
|Баффало
|15
|7
|8
|15
|8
|Оттава
|13
|6
|7
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|14
|10
|4
|21
|2
|Колорадо
|14
|9
|5
|18
|3
|Виннипег
|14
|7
|7
|16
|4
|Сент-Луис
|13
|7
|6
|15
|5
|Аризона
|14
|7
|7
|15
|6
|Миннесота
|15
|5
|10
|12
|7
|Чикаго
|13
|5
|8
|10
|8
|Нэшвилл
|14
|5
|9
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|15
|12
|3
|25
|2
|Ванкувер
|15
|11
|4
|23
|3
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|4
|Анахайм
|14
|8
|6
|16
|5
|Сиэтл
|16
|5
|11
|13
|6
|Калгари
|14
|4
|10
|10
|7
|Эдмонтон
|14
|4
|10
|9
|8
|Сан-Хосе
|15
|2
|13
|5
|14.11
|04:30
|
Эдмонтон – Айлендерс
|4 : 1
|14.11
|06:00
|
Сиэтл – Колорадо
|1 : 5
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|15
|25
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|14
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|23
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|15
|13
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|15
|12
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|14
|11
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
|
Адин Хилл
Вегас
|9
|1.76