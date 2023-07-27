«Ураганы» подписали новый контракт с финским форвардом Себастьяном Ахо.

Долгий контракт

«Ураганы» решили больше не играть с огнем и договорились со своим ведущим хоккеистом заранее. История 2019 года, когда «Монреаль» сделал Себастьяну Ахо оффершит, крепко засела в голове генерального менеджера Дона Уодделла. Тогда клуб смог повторить условия соперника: пять лет и 8,4 миллиона за сезон. В июле 2024-го финн стал бы неограниченно свободным агентом, но «Каролина» не позволила остальным позариться на главную звезду.

Себастьян Ахо. Фото Global Look Press

В своем прошлом тексте про «Каролину» я предполагал, что игрок будет просить более 10 миллионов за сезон, с учетом своей стабильной игры и новостей о поднимающемся потолке зарплат. Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн подтвердил, что с сезона-2024/25 он повысится на четыре миллиона и составит 87,5.

Однако в клубе сработали на отлично: один из лучших двусторонних центров лиги (особенно после того, как Патрис Бержерон завершил карьеру) получил контракт на восемь лет со средней зарплатой 9,75 миллиона. О продлении соглашения было объявлено в день рождения Себастьяна — 26 июля ему исполнилось 26 лет.

Мог ли он просить больше? Пять лет подряд финн — главный бомбардир своей команды в регулярных чемпионатах, а семь лет стабильно попадал в топ-2. Пять сезонов подряд в плей-офф Ахо набирал не менее 11 очков. И это при том, что больше 15 игр за один розыгрыш он еще не проводил.

С кем сравнить такой контракт?

Для клуба эта сделка — успех. На фоне того, как игроки поглядывают в сторону краткосрочных соглашений с большими суммами, задачу оставить лидера на восемь лет с хорошей зарплатой можно назвать прекрасной работой менеджера. А вот стороне игрока можно было бы и задуматься: с учетом роста потолка стоило согласиться на три года и 10 миллионов, а далее — просить больше. Ожидается, что по такой схеме планирует заключать свой новый контракт звездный форвард «Торонто» Остон Мэттьюс. The Athletic оценивал сделку в 14-15 миллионов за сезон для американского снайпера.

Такой контракт не станет хорошей новостью и для Вильяма Нюландера, который сейчас ведет активные и тяжелые переговоры с «Мэйпл Лифс». Швед хочет зарабатывать от 10 миллионов, а клуб не готов предложить больше восьми. Даже в случае обмена Вилли новая команда будет ориентироваться на соглашение Ахо. Если классный двусторонний центр получил всего 9,75, почему хоккеисту со слабой игрой в обороне нужно давать больше?

Контракт Себастьяна показал, что большинство игроков пока не готовы рисковать в стиле НБА ради больших, но коротких контрактов. Стабильность в этом мире все еще ценится больше.

Перспективы «Каролины»

В клубе теперь три игрока с долгосрочными контрактами: Ахо, Андрей Свечников и Йеспери Котканиеми. Вокруг первых двух будет оперативно возводиться чемпионская команда, и хорошо, что для этого больше не придется падать в турнирной таблице ради высоких драфт-пиков.

Учитывая, что «Каролина» продлила своего лидера за год до окончания контракта, перспективные форварды Мартин Нечас (3 млн) и Сет Джарвис (900 тысяч) в ближайшее время также могут получить предложения.

После недавнего приглашения атакующего защитника Энтони Деанджело (1,6 млн) у «Каролины» под потолком зарплат свободно меньше миллиона долларов. Однако переживать из-за этого в клубе не будут. Состав укомплектован и готов к бою за выход в финал Кубка Стэнли. Освободить место можно будет благодаря обмену защитника Бретта Пеши (4 млн), о котором говорят с первого дня открытия рынка свободных агентов. Однако, очевидно, с покупателями никак не могут сойтись в цене.

Следующим летом истечет контракт нестабильного Теуво Терявяйнена (5,4 млн), так что с повышением потолка освободится место для будущего усиления.

«Каролину» заранее называют одним из главных фаворитов Кубка Стэнли. У клуба есть приличный топ-6, яркая оборона и три одинаково хороших вратаря. Но сработает ли это — увидим через несколько месяцев.