Чего хочет Тарасенко? Российский форвард сидит без контракта и меняет агента

Владимир ждет хорошую зарплату и место в клубе — претенденте на Кубок Стэнли.

Перед открытием рынка свободных агентов казалось, что все звезды, в том числе и Владимир Тарасенко, в первый же день подпишут солидные контракты. Однако в реальности все вышло иначе. Россиянин до сих пор не может найти себе новый клуб.

Почему Тарасенко поменял агента?

Причем сделал Владимир это уже через пять дней после открытия рынка. Видимо, работа Пола Теофаноса российского хоккеиста совсем не устроила.

Тарасенко в НХЛ в последние годы откровенно не везет. Во-первых, травмы и операции на плече отняли у него два регулярных чемпионата. При этом даже после всех этих проблем со здоровьем он смог вернуться на лед в неплохой форме.

Во-вторых, агенты плохо помогают россиянину. Тот же Теофанос долгое время не мог добиться обмена игрока из «Сент-Луиса». В итоге у Владимира получилось покинуть команду только в дедлайн прошлого чемпионата.

В-третьих, теперь Теофанос не смог найти ему клуб с хорошей зарплатой. The Athletic не раз сообщал, что нападающий близок к переходу в «Каролину», однако стороны не договорились.

В итоге Тарасенко получил уже третьего агента за три года. Теперь его представляют Джей Пи Бэрри и Пэт Бриссон из CAA Hockey. Первый уже заявил The Athletic, что собирается обзванивать все клубы лиги и выслушивать предложения. Интересно, правда, с какой целью он будет набирать номер представителей «Аризоны»?

«Мы должны ускориться, созвониться со всеми командами. Знаем, что самых заинтересованных четыре или пять, обсудим это с Владом. Нужно посмотреть, где велись обсуждения, с кем связались, с кем не связались. Выяснить, что происходило прошлой ночью», — сказал Бэрри.

Новые агенты уже успокаивают болельщиков: «Когда у вас есть хоккеист, который, по моему мнению, является лучшим игроком на рынке, вам не нужно торопиться что-то сделать за 24 часа». Работа у них только начинается.

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На что может рассчитывать Тарасенко?

Пока самый предметный разговор шел только о «Каролине». По информации Ларри Брукса из New York Post, россиянину было предложено несколько вариантов контракта (с разным сроком) с зарплатой от 5,5 до 6 миллионов долларов. Однако Тарасенко и Теофанос их отвергли.

Считается, что это могло произойти из-за соглашения защитника Дмитрия Орлова, которому «Харрикейнз» дали двухлетний контракт на 7,7 миллиона за сезон. Якобы Теофанос ставил его в пример того, что хотелось бы получить и Тарасенко.

При этом «Каролина» не отчаивается и наверняка попытается договориться о переходе уже с новыми представителями хоккеиста. Прямо сейчас у «Ураганов» под потолком свободно всего 3,6 миллиона, однако «Кейнз» планируют обменять защитника Бретта Пеши (4 миллиона), чтобы уместить потенциальный контракт россиянина.

Другой вариант — «Оттава». «Сенаторз» собрали перспективный молодой состав, там не помешал бы опытный снайпер, чтобы увеличить шансы не просто на попадание в плей-офф, но и на проход в следующие раунды Кубка Стэнли.

При этом канадские клубы сейчас совершенно не пользуются популярностью у звезд. Вспомните последние истории о том, как из «Калгари» и «Виннипега» пытаются уехать топ-игроки вроде вратаря Коннора Хеллибака, форвардов Майка Шайфли и Элиаса Линдхольма. Вариант с подписанием Тарасенко, конечно, не невозможен, но «Оттава» явно не фаворит в борьбе за него.

У «Каролины» сейчас собирается отличная банда, а Владимир может играть в одной тройке с такими форвардами, как Себастьан Ахо, Андрей Свечников или Мартин Нечас. Помимо трех потенциально хороших звеньев, у «Ураганов» мощная оборона: Орлов, Джейкоб Слэвин, Брент Бернс и Брэди Шей. В перспективе Тарасенко добавит мощи у чужих ворот, а главное — голов. В плей-офф-2023 лучшим снайпером «Каролины» стал Йеспер Фаст (6 шайб за 15 игр). Она определенно нуждается в опытном снайпере.

Может ли Тарасенко остаться в «Рейнджерс»? Да. Разговоров о его возвращении пока немного, однако у клуба есть место для подписания Владимира (6,1 миллиона под потолком), а также необходимость в правом вингере-бомбардире. Каапо Какко на эту роль вряд ли потянет, Блэйк Уилер уже возрастной форвард, так что Тарасенко опять смог бы получить место в топ-6.

Фото Global Look Press

Заслужил ли Тарасенко большие деньги?

У вас тоже наверняка возникли такие мысли. Российский бомбардир не лучшим образом провел минувший сезон. Да, был классный чемпионат-2021/22, когда Тарасенко забросил 34 шайбы и набрал 82 очка. Однако в прошлой регулярке у него было всего 18 голов за 69 игр.

В «Рейнджерс» он ушел в тень, был на вторых ролях. В плей-офф был не особо опасен у чужих ворот, терял шайбу наравне с Артемием Панариным (8 и 9 раз — худшие показатели среди форвардов в команде).

Тарасенко всего 31 год, и, понятное дело, после контракта на 7,5 миллиона в год уходить на резкое понижение никому не хочется. А дать такой контракт россиянину могут лишь несколько клубов НХЛ, при этом их перспективы его вряд ли устроят.

Претенденты на Кубок Стэнли, в состав к которым Владимир очень хочет попасть, в большинстве своем уже укрепились либо испытывают проблемы с потолком зарплат. Сейчас он составляет 83,5 миллиона, однако в 2024 году ожидается повышение примерно на 4 миллиона. Может, и больше. И вот тогда уже, после успешного выступления (но вдруг его не будет?), можно будет сорвать еще один куш на безбедную старость.

Так что для Тарасенко сейчас отличный вариант — это сделка в клубе-претенденте на один сезон и 5-6 миллионов. Чтобы здорово проявить себя с крутыми партнерами и следующим летом уже выдвигать другие условия.