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5 декабря, 19:00

Владелец клуба НБА — фанат Малкина. Он бегал за его автографом

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Марк Кьюбан и Евгений Малкин.
Фото Global Look Press
Марк Кьюбан.
Фото Global Look Press
Евгений Малкин.
Фото Global Look Press
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Марк Кьюбан жалеет, что не купил «Питтсбург».

Марк Кьюбан — один из самых эксцентричных бизнесменов в спортивной индустрии Северной Америки. На протяжении уже более двадцати лет он владеет баскетбольным клубом «Даллас Маверикс» и все это время своим скандальным поведением действует на нервы руководству НБА. Кьюбан никогда не стеснялся спорить с судьями, открыто высказывать мысли, а на матчах своей команды его часто можно было увидеть прямо на скамейке запасных. С юных лет Марк любит баскетбол, но, как и свойственно уроженцу города Питтсбург, увлечение хоккеем его также не обошло стороной.

В 1999 году, когда «Пингвинз» находились на грани банкротства, Кьюбан проявлял заинтересованность в покупке клуба. Несмотря на то, что тогда у Марка еще не было опыта в этой сфере, у него хватало средств и связей с потенциальными бизнес-партнерами. После того как он принял участие в сделке по продаже компании Yahoo!, Кьюбан встретился с Марио Лемье, который изо всех сил хотел помочь «Питтсбургу» остаться в городе. «У нас было разное видение дальнейшего развития клуба и финансовых аспектов, поэтому мы не смогли договориться. Я решил отказаться от дальнейших обсуждений. Это бы просто не сработало», — говорил Кьюбан.

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В итоге для команды все и так сложилось хорошо, а Лемье оказался первым спортсменом в истории Северной Америки, ставшим владельцем клуба, за который он играл. Марио занял пост президента и руководителя «Пингвинз», а Кьюбан уже в следующем году подался в НБА, где выкупил контрольный пакет акций «Маверикс» за 285 миллионов долларов. Постепенно он стал в городе настоящим героем, а «Даллас» в 2011 году впервые в истории выиграл чемпионство. Дела Марка довольно быстро пошли в гору, но через шесть лет после покупки клуба в своем блоге он поведал классную историю. Кьюбан посетил матч регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Нью-Джерси», в котором как раз зажигал новичок лиги Евгений Малкин.

Евгений Малкин. Фото Global Look Press
Евгений Малкин.
Фото Global Look Press

Гол, который покорил

«Иногда я жалею о том, что не купил акции «Пингвинз». Это была большая ошибка. Я фанат НБА, но за хоккеем слежу давно. То, что произошло в третьем периоде матча «Питтсбурга» с «Нью-Джерси», было невероятно. В конце игры Малкин эффектно обработал непростую передачу от Кросби и сделал движение, которым в баскетболе Айверсон уничтожает соперников. Я хожу на хоккей с детства, но первый раз в жизни моя челюсть отвисла от восторга. Это лучший гол, который я когда-либо видел. Все болельщики смотрели друг на друга и думали: «Этот парень вообще с какой планеты?»

После матча я побежал в фан-шоп «Питтсбурга» и за 277 долларов купил игровой свитер Малкина. На следующий день у «Маверикс» была встреча с «Кливлендом», где я мог посмотреть на Леброна. Во второй половине матча я узнал, что по счастливому стечению обстоятельств на арену приехал Малкин. Игра была невероятно напряженной, но, знаете, что сделал я? Побежал за свитером «Питтсбурга», чтобы подписать его у Евгения. Он ни слова не понимал по-английски, но на пальцах с моим приятелем мы объяснили, чего хотим. Этот парень был очень дружелюбен. «Маверикс» выиграли матч на последней секунде, но единственное, что мне запомнилось в тот вечер, — это автограф Малкина", — писал Кьюбан.

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Даже немного жаль, что такой колоритный персонаж не стал частью НХЛ. Наблюдать за его действиями никогда не бывает скучно. Кьюбан буквально взорвал НБА и мгновенно приковал внимание СМИ к себе с первых дней.

Марк стал активно лоббировать изменения в протоколах лиги, обрушился с критикой на арбитров, успел поссориться с комиссионером лиги Дэвидом Стэрном, запомнился своей экстравагантной манерой болеть на арене, нестандартно подошел к управлению команды, используя инновационные методы анализа игр, и стал любимцем публики. Для своего клуба он никогда не жалел средств, а на данный момент его финансовое состояние оценивается более чем в четыре миллиарда долларов.

Марк Кьюбан. Фото Global Look Press
Марк Кьюбан.
Фото Global Look Press

«Я по-прежнему ребенок в душе и безумно люблю спорт. Особенно баскетбол. Во время матчей на пару часов можно забыть, кто я есть в офисе, и дать волю эмоциям. Почему я вообще должен стыдиться своего поведения? Я ведь купил команду ради того, чтобы получать удовольствие», — говорил неоднократно Марк. О хоккее его спрашивают редко, но в 2018-м Кьюбан забавно уколол болельщиков «Эдмонтона»: «Коннор Макдэвид? Кто вообще этот парень? Я не могу назвать вам лучшего игрока НХЛ, если это не Сидни Кросби». Вряд ли он тогда действительно ничего не слышал о главной звезде «Ойлерз», но интервью Кьюбана редко бывают банальными. Неслучайно за все свои годы в НБА он суммарно заплатил лиге несколько миллионов долларов штрафов за длинный язык.

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Марк неоднократно критиковал потолок зарплат в своем нынешнем виде и негативно высказывался о том, как проходит процедура драфта в НХЛ и НБА. Возможно, Гэри Беттмэн благодарен судьбе, что в его лиге не появился такой эксцентричный владелец. Хоккей довольно консервативный вид спорта, и Кьюбану было бы тяжело ужиться в подобной обстановке. Хотя ничего исключать нельзя. Даже после покупки «Маверикс» он не раз интересовался инвестициями в бейсбол и даже американский футбол. Любовь Марка к хоккею никуда не ушла, а в прошлых сезонах он даже был владельцем сезонного абонемента на матчи «Старз». Такие люди, как Кьюбан, никогда не боятся бросать себе новые вызовы, и ожидать от них можно чего угодно.

Евгений Малкин
НХЛ
БК Даллас Маверикс
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 25 20 5 41
2 Каролина 25 14 11 33
3 Айлендерс 26 16 10 32
4 Питтсбург 25 13 12 30
5 Рейнджерс 27 12 15 29
6 Вашингтон 27 11 16 26
7 Филадельфия 26 9 17 23
8 Коламбус 23 8 15 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 24 20 4 41
2 Торонто 26 15 11 36
3 Тампа-Бэй 24 15 9 31
4 Детройт 24 12 12 29
5 Флорида 25 12 13 28
6 Монреаль 24 12 12 25
7 Баффало 25 11 14 23
8 Оттава 24 10 14 21
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 25 14 11 33
2 Виннипег 23 15 8 31
3 Миннесота 24 13 11 28
4 Колорадо 23 13 10 27
5 Нэшвилл 23 12 11 26
6 Сент-Луис 25 11 14 22
7 Аризона 23 7 16 18
8 Чикаго 24 7 17 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 27 19 8 39
2 Сиэтл 24 15 9 33
3 Лос-Анджелес 27 13 14 30
4 Эдмонтон 26 14 12 28
5 Калгари 25 12 13 27
6 Ванкувер 25 10 15 23
7 Сан-Хосе 28 8 20 20
8 Анахайм 26 6 20 15
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Бостон – Вегас
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6.12 03:00
Рейнджерс – Сент-Луис
 6 : 4
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Филадельфия – Колорадо
 5 : 3
6.12 04:30
Эдмонтон – Вашингтон
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Калгари – Аризона
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