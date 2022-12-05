Владелец клуба НБА — фанат Малкина. Он бегал за его автографом

Марк Кьюбан жалеет, что не купил «Питтсбург».

Марк Кьюбан — один из самых эксцентричных бизнесменов в спортивной индустрии Северной Америки. На протяжении уже более двадцати лет он владеет баскетбольным клубом «Даллас Маверикс» и все это время своим скандальным поведением действует на нервы руководству НБА. Кьюбан никогда не стеснялся спорить с судьями, открыто высказывать мысли, а на матчах своей команды его часто можно было увидеть прямо на скамейке запасных. С юных лет Марк любит баскетбол, но, как и свойственно уроженцу города Питтсбург, увлечение хоккеем его также не обошло стороной.

В 1999 году, когда «Пингвинз» находились на грани банкротства, Кьюбан проявлял заинтересованность в покупке клуба. Несмотря на то, что тогда у Марка еще не было опыта в этой сфере, у него хватало средств и связей с потенциальными бизнес-партнерами. После того как он принял участие в сделке по продаже компании Yahoo!, Кьюбан встретился с Марио Лемье, который изо всех сил хотел помочь «Питтсбургу» остаться в городе. «У нас было разное видение дальнейшего развития клуба и финансовых аспектов, поэтому мы не смогли договориться. Я решил отказаться от дальнейших обсуждений. Это бы просто не сработало», — говорил Кьюбан.

В итоге для команды все и так сложилось хорошо, а Лемье оказался первым спортсменом в истории Северной Америки, ставшим владельцем клуба, за который он играл. Марио занял пост президента и руководителя «Пингвинз», а Кьюбан уже в следующем году подался в НБА, где выкупил контрольный пакет акций «Маверикс» за 285 миллионов долларов. Постепенно он стал в городе настоящим героем, а «Даллас» в 2011 году впервые в истории выиграл чемпионство. Дела Марка довольно быстро пошли в гору, но через шесть лет после покупки клуба в своем блоге он поведал классную историю. Кьюбан посетил матч регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Нью-Джерси», в котором как раз зажигал новичок лиги Евгений Малкин.

Евгений Малкин. Фото Global Look Press

Гол, который покорил

«Иногда я жалею о том, что не купил акции «Пингвинз». Это была большая ошибка. Я фанат НБА, но за хоккеем слежу давно. То, что произошло в третьем периоде матча «Питтсбурга» с «Нью-Джерси», было невероятно. В конце игры Малкин эффектно обработал непростую передачу от Кросби и сделал движение, которым в баскетболе Айверсон уничтожает соперников. Я хожу на хоккей с детства, но первый раз в жизни моя челюсть отвисла от восторга. Это лучший гол, который я когда-либо видел. Все болельщики смотрели друг на друга и думали: «Этот парень вообще с какой планеты?»

После матча я побежал в фан-шоп «Питтсбурга» и за 277 долларов купил игровой свитер Малкина. На следующий день у «Маверикс» была встреча с «Кливлендом», где я мог посмотреть на Леброна. Во второй половине матча я узнал, что по счастливому стечению обстоятельств на арену приехал Малкин. Игра была невероятно напряженной, но, знаете, что сделал я? Побежал за свитером «Питтсбурга», чтобы подписать его у Евгения. Он ни слова не понимал по-английски, но на пальцах с моим приятелем мы объяснили, чего хотим. Этот парень был очень дружелюбен. «Маверикс» выиграли матч на последней секунде, но единственное, что мне запомнилось в тот вечер, — это автограф Малкина", — писал Кьюбан.

Даже немного жаль, что такой колоритный персонаж не стал частью НХЛ. Наблюдать за его действиями никогда не бывает скучно. Кьюбан буквально взорвал НБА и мгновенно приковал внимание СМИ к себе с первых дней.

Марк стал активно лоббировать изменения в протоколах лиги, обрушился с критикой на арбитров, успел поссориться с комиссионером лиги Дэвидом Стэрном, запомнился своей экстравагантной манерой болеть на арене, нестандартно подошел к управлению команды, используя инновационные методы анализа игр, и стал любимцем публики. Для своего клуба он никогда не жалел средств, а на данный момент его финансовое состояние оценивается более чем в четыре миллиарда долларов.

Марк Кьюбан. Фото Global Look Press

«Я по-прежнему ребенок в душе и безумно люблю спорт. Особенно баскетбол. Во время матчей на пару часов можно забыть, кто я есть в офисе, и дать волю эмоциям. Почему я вообще должен стыдиться своего поведения? Я ведь купил команду ради того, чтобы получать удовольствие», — говорил неоднократно Марк. О хоккее его спрашивают редко, но в 2018-м Кьюбан забавно уколол болельщиков «Эдмонтона»: «Коннор Макдэвид? Кто вообще этот парень? Я не могу назвать вам лучшего игрока НХЛ, если это не Сидни Кросби». Вряд ли он тогда действительно ничего не слышал о главной звезде «Ойлерз», но интервью Кьюбана редко бывают банальными. Неслучайно за все свои годы в НБА он суммарно заплатил лиге несколько миллионов долларов штрафов за длинный язык.

Марк неоднократно критиковал потолок зарплат в своем нынешнем виде и негативно высказывался о том, как проходит процедура драфта в НХЛ и НБА. Возможно, Гэри Беттмэн благодарен судьбе, что в его лиге не появился такой эксцентричный владелец. Хоккей довольно консервативный вид спорта, и Кьюбану было бы тяжело ужиться в подобной обстановке. Хотя ничего исключать нельзя. Даже после покупки «Маверикс» он не раз интересовался инвестициями в бейсбол и даже американский футбол. Любовь Марка к хоккею никуда не ушла, а в прошлых сезонах он даже был владельцем сезонного абонемента на матчи «Старз». Такие люди, как Кьюбан, никогда не боятся бросать себе новые вызовы, и ожидать от них можно чего угодно.