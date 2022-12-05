Владелец клуба НБА — фанат Малкина. Он бегал за его автографом
Марк Кьюбан — один из самых эксцентричных бизнесменов в спортивной индустрии Северной Америки. На протяжении уже более двадцати лет он владеет баскетбольным клубом «Даллас Маверикс» и все это время своим скандальным поведением действует на нервы руководству НБА. Кьюбан никогда не стеснялся спорить с судьями, открыто высказывать мысли, а на матчах своей команды его часто можно было увидеть прямо на скамейке запасных. С юных лет Марк любит баскетбол, но, как и свойственно уроженцу города Питтсбург, увлечение хоккеем его также не обошло стороной.
В 1999 году, когда «Пингвинз» находились на грани банкротства, Кьюбан проявлял заинтересованность в покупке клуба. Несмотря на то, что тогда у Марка еще не было опыта в этой сфере, у него хватало средств и связей с потенциальными бизнес-партнерами. После того как он принял участие в сделке по продаже компании Yahoo!, Кьюбан встретился с Марио Лемье, который изо всех сил хотел помочь «Питтсбургу» остаться в городе. «У нас было разное видение дальнейшего развития клуба и финансовых аспектов, поэтому мы не смогли договориться. Я решил отказаться от дальнейших обсуждений. Это бы просто не сработало», — говорил Кьюбан.
В итоге для команды все и так сложилось хорошо, а Лемье оказался первым спортсменом в истории Северной Америки, ставшим владельцем клуба, за который он играл. Марио занял пост президента и руководителя «Пингвинз», а Кьюбан уже в следующем году подался в НБА, где выкупил контрольный пакет акций «Маверикс» за 285 миллионов долларов. Постепенно он стал в городе настоящим героем, а «Даллас» в 2011 году впервые в истории выиграл чемпионство. Дела Марка довольно быстро пошли в гору, но через шесть лет после покупки клуба в своем блоге он поведал классную историю. Кьюбан посетил матч регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Нью-Джерси», в котором как раз зажигал новичок лиги Евгений Малкин.
Гол, который покорил
«Иногда я жалею о том, что не купил акции «Пингвинз». Это была большая ошибка. Я фанат НБА, но за хоккеем слежу давно. То, что произошло в третьем периоде матча «Питтсбурга» с «Нью-Джерси», было невероятно. В конце игры Малкин эффектно обработал непростую передачу от Кросби и сделал движение, которым в баскетболе Айверсон уничтожает соперников. Я хожу на хоккей с детства, но первый раз в жизни моя челюсть отвисла от восторга. Это лучший гол, который я когда-либо видел. Все болельщики смотрели друг на друга и думали: «Этот парень вообще с какой планеты?»
После матча я побежал в фан-шоп «Питтсбурга» и за 277 долларов купил игровой свитер Малкина. На следующий день у «Маверикс» была встреча с «Кливлендом», где я мог посмотреть на Леброна. Во второй половине матча я узнал, что по счастливому стечению обстоятельств на арену приехал Малкин. Игра была невероятно напряженной, но, знаете, что сделал я? Побежал за свитером «Питтсбурга», чтобы подписать его у Евгения. Он ни слова не понимал по-английски, но на пальцах с моим приятелем мы объяснили, чего хотим. Этот парень был очень дружелюбен. «Маверикс» выиграли матч на последней секунде, но единственное, что мне запомнилось в тот вечер, — это автограф Малкина", — писал Кьюбан.
Даже немного жаль, что такой колоритный персонаж не стал частью НХЛ. Наблюдать за его действиями никогда не бывает скучно. Кьюбан буквально взорвал НБА и мгновенно приковал внимание СМИ к себе с первых дней.
Марк стал активно лоббировать изменения в протоколах лиги, обрушился с критикой на арбитров, успел поссориться с комиссионером лиги Дэвидом Стэрном, запомнился своей экстравагантной манерой болеть на арене, нестандартно подошел к управлению команды, используя инновационные методы анализа игр, и стал любимцем публики. Для своего клуба он никогда не жалел средств, а на данный момент его финансовое состояние оценивается более чем в четыре миллиарда долларов.
«Я по-прежнему ребенок в душе и безумно люблю спорт. Особенно баскетбол. Во время матчей на пару часов можно забыть, кто я есть в офисе, и дать волю эмоциям. Почему я вообще должен стыдиться своего поведения? Я ведь купил команду ради того, чтобы получать удовольствие», — говорил неоднократно Марк. О хоккее его спрашивают редко, но в 2018-м Кьюбан забавно уколол болельщиков «Эдмонтона»: «Коннор Макдэвид? Кто вообще этот парень? Я не могу назвать вам лучшего игрока НХЛ, если это не Сидни Кросби». Вряд ли он тогда действительно ничего не слышал о главной звезде «Ойлерз», но интервью Кьюбана редко бывают банальными. Неслучайно за все свои годы в НБА он суммарно заплатил лиге несколько миллионов долларов штрафов за длинный язык.
Марк неоднократно критиковал потолок зарплат в своем нынешнем виде и негативно высказывался о том, как проходит процедура драфта в НХЛ и НБА. Возможно, Гэри Беттмэн благодарен судьбе, что в его лиге не появился такой эксцентричный владелец. Хоккей довольно консервативный вид спорта, и Кьюбану было бы тяжело ужиться в подобной обстановке. Хотя ничего исключать нельзя. Даже после покупки «Маверикс» он не раз интересовался инвестициями в бейсбол и даже американский футбол. Любовь Марка к хоккею никуда не ушла, а в прошлых сезонах он даже был владельцем сезонного абонемента на матчи «Старз». Такие люди, как Кьюбан, никогда не боятся бросать себе новые вызовы, и ожидать от них можно чего угодно.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|25
|20
|5
|41
|2
|Каролина
|25
|14
|11
|33
|3
|Айлендерс
|26
|16
|10
|32
|4
|Питтсбург
|25
|13
|12
|30
|5
|Рейнджерс
|27
|12
|15
|29
|6
|Вашингтон
|27
|11
|16
|26
|7
|Филадельфия
|26
|9
|17
|23
|8
|Коламбус
|23
|8
|15
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|24
|20
|4
|41
|2
|Торонто
|26
|15
|11
|36
|3
|Тампа-Бэй
|24
|15
|9
|31
|4
|Детройт
|24
|12
|12
|29
|5
|Флорида
|25
|12
|13
|28
|6
|Монреаль
|24
|12
|12
|25
|7
|Баффало
|25
|11
|14
|23
|8
|Оттава
|24
|10
|14
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|25
|14
|11
|33
|2
|Виннипег
|23
|15
|8
|31
|3
|Миннесота
|24
|13
|11
|28
|4
|Колорадо
|23
|13
|10
|27
|5
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|26
|6
|Сент-Луис
|25
|11
|14
|22
|7
|Аризона
|23
|7
|16
|18
|8
|Чикаго
|24
|7
|17
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|19
|8
|39
|2
|Сиэтл
|24
|15
|9
|33
|3
|Лос-Анджелес
|27
|13
|14
|30
|4
|Эдмонтон
|26
|14
|12
|28
|5
|Калгари
|25
|12
|13
|27
|6
|Ванкувер
|25
|10
|15
|23
|7
|Сан-Хосе
|28
|8
|20
|20
|8
|Анахайм
|26
|6
|20
|15
|6.12
|03:00
|
Бостон – Вегас
|3 : 4 Б
|6.12
|03:00
|
Рейнджерс – Сент-Луис
|6 : 4
|6.12
|03:00
|
Филадельфия – Колорадо
|5 : 3
|6.12
|04:30
|
Эдмонтон – Вашингтон
|2 : 3
|6.12
|05:00
|
Калгари – Аризона
|3 : 2
|6.12
|06:30
|
Ванкувер – Монреаль
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|26
|48
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|26
|42
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|25
|41
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|25
|23
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|26
|22
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|25
|18
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|17
|1.93
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|7
|2.12