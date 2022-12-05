Капризов — лучший игрок в истории «Миннесоты». Он уничтожает клубные рекорды
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Миннесота» — 5:6 Б (0:1, 1:3, 4:1, 0:0, 0:1)
Голы: Капризов — 16 (бол., Зуккарелло, Эддисон), 15:04 — 0:1. Хинтц — 9 (Робертсон), 26:58 — 1:1. Девар — 3 (мен., Шоу), 30:42 — 1:2. Миддлтон — 2 (Сперджен, Ривз), 33:17 — 1:3. Гринуэй — 1 (Ривз), 33:32 — 1:4. Эрикссон Эк — 9 (Фолиньо, Сперджен), 40:29 — 1:5. Хинтц — 10 (Павелски, Марчмент), 47:12 — 2:5. Робертсон — 23 (Хинтц, Линделл), 47:50 — 3:5. Марчмент — 8 (Павелски, Факса), 49:55 — 4:5. Хинтц — 11 (Павелски, Миллер), 57:49 — 5:5.
Победный буллит: Годро.
Вратари: Эттингер (Уэджвуд, 40:00) — Флери.
Штраф: 13 — 13.
Броски: 35 (12+13+9+1) — 31 (7+9+12+3).
Наши: Гурьянов (11.20/0/-1) — Капризов (22.06/3/-3).
Даллас. American Airlines Center. 18 120 зрителей
Начало этого сезона не было для Кирилла Капризова настолько же ярким, насколько прошлая регулярка. Тогда Капризов выбил сотню и окончательно вошел в список элитных игроков лиги. На старте нынешнего сезона же Кирилл с трудом следовал графику «очко за матч». Но оказалось, что главной звезде «Миннесоты» нужно было всего лишь набрать игровой ритм, чтобы бить новые клубные рекорды.
Например, в недавнем матче против «Эдмонтона» Капризов установил рекорд клуба по скорости достижения 100 голевых передач. Для этого ему понадобилось всего 158 матчей. Просто сравните: предыдущий рекордсмен Микко Койву затратил на это 230 игр. Кажется, уже любой понимает, что игрока уровня Капризова в истории «Уайлд» еще не было.
В игре с «Далласом» Капризов мог повторить клубный рекорд по продолжительности результативной серии (12 матчей) и не стал откладывать задачу. Уже в концовке первого периода Кирилл заметил, что вратарь соперника Оттинджер открыл ближний угол и точно бросил с кистей.
Удивительно, но после гола Капризов как будто посчитал выполненной цель на матч — в оставшееся время его не было видно. «Миннесота» же ухитрилась довести до овертайма матч, в котором вела со счетом 5:1! Но в серии буллитов Кирилл свою попытку эффектно реализовал, а команда взяла важнейшие два очка.
За 12 матчей своей результативной серии Капризов набрал 19 (8+11) очков, всего же на его счету 32 (16+16) очка в 24 играх этого сезона. До Коннора Макдэвида — очень далеко, аж 15 очков. Но в своей «Миннесоте» Капризов — единственная настоящая звезда. И если он будет продолжать свою серию, то у «Уайлд» появятся неплохие шансы на успех в этом сезоне. Без праймового Капризова они ничтожно малы.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|25
|20
|5
|41
|2
|Каролина
|25
|14
|11
|33
|3
|Айлендерс
|26
|16
|10
|32
|4
|Питтсбург
|25
|13
|12
|30
|5
|Рейнджерс
|27
|12
|15
|29
|6
|Вашингтон
|27
|11
|16
|26
|7
|Филадельфия
|26
|9
|17
|23
|8
|Коламбус
|23
|8
|15
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|24
|20
|4
|41
|2
|Торонто
|26
|15
|11
|36
|3
|Тампа-Бэй
|24
|15
|9
|31
|4
|Детройт
|24
|12
|12
|29
|5
|Флорида
|25
|12
|13
|28
|6
|Монреаль
|24
|12
|12
|25
|7
|Баффало
|25
|11
|14
|23
|8
|Оттава
|24
|10
|14
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|25
|14
|11
|33
|2
|Виннипег
|23
|15
|8
|31
|3
|Миннесота
|24
|13
|11
|28
|4
|Колорадо
|23
|13
|10
|27
|5
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|26
|6
|Сент-Луис
|25
|11
|14
|22
|7
|Аризона
|23
|7
|16
|18
|8
|Чикаго
|24
|7
|17
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|19
|8
|39
|2
|Сиэтл
|24
|15
|9
|33
|3
|Лос-Анджелес
|27
|13
|14
|30
|4
|Эдмонтон
|26
|14
|12
|28
|5
|Калгари
|25
|12
|13
|27
|6
|Ванкувер
|25
|10
|15
|23
|7
|Сан-Хосе
|28
|8
|20
|20
|8
|Анахайм
|26
|6
|20
|15
|6.12
|03:00
|
Бостон – Вегас
|3 : 4 Б
|6.12
|03:00
|
Рейнджерс – Сент-Луис
|6 : 4
|6.12
|03:00
|
Филадельфия – Колорадо
|5 : 3
|6.12
|04:30
|
Эдмонтон – Вашингтон
|2 : 3
|6.12
|05:00
|
Калгари – Аризона
|3 : 2
|6.12
|06:30
|
Ванкувер – Монреаль
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|26
|48
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|26
|42
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|25
|41
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|25
|23
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|26
|22
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|25
|18
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|17
|1.93
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|7
|2.12