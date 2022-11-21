«Со временем он будет лучше Овечкина». 16 лет назад Малкин ворвался в НХЛ и установил суперрекорд

Сегодня Евгений сыграл 1000-й матч за «Питтсбург».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Питтсбург» — 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)

Голы: Макгинн — 6 (Ракелль, Кросби), 1:04 — 0:1. Малкин — 8 (Пелинг, Жозеф), 22:27 — 0:2. Ракелль — 8 (Кросби, Петтерссон), 24:07 — 0:3. Хайра — 2 (Дикинсон), 29:39 — 1:3. Кейн — 3 (Тэйвз, Мерфи), 36:36 — 2:3. Курашев — 3, 55:49 — 3:3. Кросби — 10 (Гюнцель, Летанг), 56:46 — 3:4. Картер — 3 (Кросби, Летанг), 59:43 — 3:5.

Вратари: Содерблум — Десмит (57:56 — 59:43).

Штраф: 14 — 18.

Броски: 32 (16+8+8) — 25 (8+7+10).

Наши: — - Малкин (14.53/3/0).

21 ноября. Чикаго. United Center. 21182 зрителя.

Кажется, еще совсем недавно юный Евгений Малкин со скандалом сбежал из магнитогорского «Металлурга» для того, чтобы дебютировать в сильнейшей хоккейной лиге мира. Время летит неумолимо, и 21 ноября 2022 года форвард провел свой тысячный матч в регулярных чемпионатах НХЛ, став всего восьмым россиянином, которому покорилась эта отметка.

Игру с «Чикаго» открывала праздничная церемония в честь Малкина, а перед игрой состав на матч в раздевалке зачитывал его сын Никита,что стало сюрпризом для игрока.

А на раскатке все игроки «Питтсбурга» повторили знаменитые движения Малкина.

Вряд ли в такой игре российский нападающий мог уйти со льда без гола.

Если бы не травмы, то число проведенных Малкиным игр могло быть куда более внушительным, но он все равно стал великим, хотя еще на старте пути думал вернуться в Россию.

Потихоньку Евгений выходит на такой этап карьеры, когда каждый второй матч означает очередное достижение или новый рекорд. Недавно во встрече с «Торонто» он забросил свою 450-ю шайбу и стал четвертым хоккеистом из России, которому покорился этот рубеж. А ведь впереди еще 500-й гол, 800-я передача, 1200-й балл. И, кто знает, четвертый Кубок Стэнли. Еще ни один россиянин не смог столько раз выиграть главный трофей и, конечно, Малкин хочет переписать историю.

Сколько раз его списывали со счетов, а он, несмотря на свой внушительный больничный лист и 36-летний возраст не собирается опускать руки. В текущем чемпионате Евгений идет по графику больше очка за игру и на данный момент он второй бомбардир «Питтсбурга» в сезоне. «Малкин включил режим зверя. От него всегда исходит опасность. Когда он в своей лучшей форме, когда играет так, как мы привыкли видеть за эти годы, то шайба просто повсюду следует за ним», — говорит главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан.

Первые страхи

Россиянин сходу вышиб дверь в НХЛ, хотя начались его приключения за океаном не очень позитивно. В дебютном для себя предсезонном матче против «Филадельфии» Евгений получил травму, причем от одноклубника Джона Леклера.

Россиянин успел отметиться голевой передачей на Сергея Гончара, но в тот вечер его это никак не радовало. Малкин не смог доиграть встречу и вынужден был отправиться в больницу. И хоть первоначальный диагноз и срок восстановления в 2-3 месяца не подтвердились, но ситуация сильно подорвала психологический фон игрока.

«Возможно, это был самый тяжелый момент в моей жизни. Новая страна, новая лига, я усердно работал каждый день и сразу же получил травму. По началу доктора даже говорили, что может потребоваться срочная операция. Я сидел в раздевалке и думал, а, может, мне вернуться в Россию? Может, на самом деле я слаб и совершенно не готов к новому вызову? К счастью, мои родители и друзья каждый день поддерживали меня. Когда началась реабилитация, мне стало легче. Сомнения постепенно ушли, и я с полной самоотдачей делал все, чтобы вернуть своему плечу силу», — вспоминал Малкин.

Мощный старт и гол Бродо

Евгений смог вернуться к пятому матчу сезона (18 октября 2006 года), и чтобы забросить свою первую шайбу, форварду потребовалось чуть меньше двух периодов. Россиянин воспользовался ошибкой великого голкипера «Нью-Джерси» Мартина Бродо, не сумевшего зафиксировать бросок Марка Рекки, и протолкнул шайбу в сетку ворот. Получилось, может, не слишком эффектно, зато очень эффективно. Бродо пытался доказать судьям, что гол был забит с нарушением правил, но своего решения они не отменили.

«Питтсбург» в итоге все равно проиграл со счетом 1:2, но Евгений заявил о себе сразу. Он нанес два броска, попал в перекладину и мощным броском разбил заградительное стекло за воротами Бродо. «Помню тот день даже лучше финалов Кубка Стэнли. После завтрака я отправился на пробежку, а затем поехал на арену. Я очень сильно нервничал. Болельщики ждали моего появления и когда я увидел эту огромную толпу, паника охватила меня. Но это было удивительно. Мне были рады. Невероятные ощущения, когда твоя мечта сбывается», — говорил Евгений.

Малкину не удалось повторить достижение легендарного Марио Лемье, который распечатал чужие ворота первым же броском в дебютном матче. Но вряд ли форвард сильному этому расстроился. Потом он признался, что его стали утомлять постоянные параллели с Лемье, да и такое внимание может только навредить молодому игроку. «Не очень люблю сравнения, но мне кажется, что он действительно похож на Марио. Мало у кого есть такие габариты и при этом он так много умеет делать на площадке», — говорил ветеран «Питтсбурга» Марк Рекки.

Уникальный рекорд

Свой путь в лиге россиянин начал с невероятного достижения, которое по сей день остается непревзойденным. Еще ни один новичок в современной НХЛ не забивал в каждом из своих первых шести матчей. Последний раз такое случалось в сезоне-1917/18, но и хоккей тогда был абсолютно другим. Малкин не щадил вратарей соперника и вновь огорчил Бродо, однако один его год стал особенным.

«Потрясающий гол. Да, пас был великолепным, но не так много игроков способны контролировать шайбу, когда им необходимо продраться сквозь защитников и сместиться, когда другой соперник пытается оторвать тебе голову. Мне казалось, я контролирую ситуацию и Малкину просто некуда деваться. Но он остановился, объехал меня и завел шайбу своей длинной клюшкой», — сказал после матча Бродо.

В своем первом сезоне россиянин сделал три дубля, в матче с «Торонто» набрал 4 (1+3) очка, а 20-го января в игре против все тех же «Мэйпл Лифс» отдал пять результативных передач. Причем помог отличиться разным партнерам. «Питтсбург» одержал на 25 побед больше, чем годом ранее, и после четырех неудачных сезонов вернулся в плей-офф. «У нас есть Кросби и Малкин. Следующие 10-15 лет должны быть хорошими для «Питтсбурга», — сказал Лемье в сентябре 2006-го и не ошибся.

Сравнения с Овечкиным

Малкин стал лучшим новичком месяца в НХЛ в октябре и ноябре 2006 года. В 2007-м он выиграл «Колдер Трофи», как лучший новичок регулярного чемпионата, получив при этом 120 первых мест из 143 и набрав 85 (33+52) очков в 78 матчах. Уже в 2009-м Евгений стал первым российским обладателем «Конн Смайт Трофи», как самый полезный игрок плей-офф. Тогда в 24 матчах он отметился 36 (14+22) баллами и в свои 22 года впервые поднял над головой Кубок Стэнли. Более удачного старта карьеры, пожалуй, трудно придумать. К тому же, Евгений сразу стал определяющим игроком команды, от которого на льду зависело многое.

После драфта НХЛ-2004 журналисты спорили, кто же сорвал больший куш — «Вашингтон» или «Питтсбург». Очевидно, что оба клуба сейчас вряд ли задумываются о подобном. «Пингвинам» не стоит сильно расстраиваться из-за того, что им не достался Овечкин. По мнению многих скаутов, со временем Малкин будет лучше Александра. Евгений был лидером своей команды, хотя ему всегда противостояли более возрастные хоккеисты. С Малкиным, Райаном Мэлоуном, Райаном Уитни и Марком-Андре Флери «Питтсбург» способен совершить мощный скачок вперед всего за пару сезонов", — говорил тогда нынешний наставник «Бостона» Джим Монтгомери.

Красивая история продолжается. Малкин, Кросби и Летанг играют вместе 17-й сезон и это повторение рекорда для топ-4 лиг Северной Америки. Он был установлен игроками бейсбольного клуба «Нью-Йорк Янкис» Дереком Джитером, Мариано Риверой и Хорхе Посадой, которые выступали вместе с 1995 по 2011 годы. Уже в следующем сезоне парни из Пенсильвании могут перевернуть очередную страницу истории. Шансов на еще один Кубок Стэнли у «Питтсбурга» не так много, но клуб с таким великим наследием уже неоднократно стыдил скептиков. Великолепная игра Малкина в этом сезоне будто намекает, что последнее слово еще не сказано.