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15 ноября, 20:30

Без шансов? Овечкин и Малкин больше не выиграют супертурнир для России

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Евгений Малкин и Александр Овечкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Евгений Малкин и Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
Сергей Бобровский.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Наши звезды не молодеют. Перенос Кубка мира ослабит их позиции в сборной.

Перенос Кубка мира с 2024 года на предположительный 2025-й не только оставил хоккейное сообщество без турниров лучших из лучших минимум на девять лет. Сильнейшие хоккеисты не собирались вместе с Кубка мира-2016, который прошел в Торонто. НХЛ пропустила две Олимпиады из-за финансовых разногласий и разошедшегося коронавируса. Неизвестно, договорятся ли МОК, ИИХФ и офис Гэри Беттмэна перед Играми-2026 в Милане. Кубок мира — турнир, подконтрольный лиге. И НХЛ заинтересована собрать лучших игроков, в том числе россиян. Без Овечкина и Малкина, Кучерова и Панарина, Василевского и Шестеркина соревнование потеряет статус, а организаторы лишатся части прибыли.

Кубок мира по&nbsp;хоккею. Мировой хоккей без топ-турнира — минимум на девять лет. НХЛ не захотела дискриминировать российских звезд

Отсрочка КМ на год ослабила позиции Александра Овечкина и Евгения Малкина — прим нашей сборной 1985 и 1986 годов рождения. Первому к февралю 2025-го будет 39, второму — 38. Эпоха российских суперзвезд постепенно уходит, а ведь никто из них так и не взял со сборной золото элитных турниров — Олимпиады и Кубка мира. Чемпионат мира не берем в расчет. Четвертое место на Играх-2006 в Турине остается высшим достижением Овечкина и Малкина. Удивительно, что лучший результат форварды показали, когда обоим еще не исполнился и 21 год.

Что ждет нападающих через два года, если Кубок мира перенесут на февраль 2025-го? Места в первом-втором звеньях уже не выглядят перманентными. Разумнее выбрать звезд, которые моложе Овечкина и Малкина, и построить ведущие тройки вокруг них. Неудивительно, что расстроенный переносом Евгений резко отреагировал на решение НХЛ.

— Слишком долго ждать. Конечно, я не знаю, почему в итоге было принято такое решение, но мы должны играть. Это спорт, понимаете? Спорт может сделать все что угодно. Если вам нужны лучшие игроки, Россия — одна из лучших команд. У нас отличные игроки. Если мы играем в НХЛ, то почему не можем выступать на Кубке мира? Здесь мы играем с теми же самыми парнями — шведами, финнами, канадцами, американцами. Так почему мы не можем играть друг против друга в национальных командах? Я удивлен, что мы не играем. Я расстроен, — приводит слова Малкина издание The Athletic.

Евгений Малкин и Александр Овечкин. Фото Global Look Press
Евгений Малкин и Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

У Малкина есть мизерная возможность

Выбор российских вингеров впечатляющий. С центрами дела радикально хуже. Позиции Малкина прочнее только из-за дефицитного амплуа. За Евгением Кузнецовым среди российских центрфорвардов огромная пропасть, если оценивать кандидатов топ-уровня. Есть Иван Барбашев, Яков Тренин и Владислав Наместников, но их навыков и таланта недостаточно, чтобы строить ведущие тройки нападения. Не рассчитывал бы на Вадима Шипачева, который поник в казанском «Ак Барсе». Через два года на новый уровень может выйти Марат Хуснутдинов, но сомневаюсь, что проспект «Миннесоты» созреет для роли первого-второго центра сборной на Кубке мира. Лишить Малкина КМ-2025 могут только обострившиеся проблемы со здоровьем.

22&nbsp;февраля 2006 года. Турин. Россия&nbsp;&mdash; Канада&nbsp;&mdash; 2:0. Александр Овечкин празднует шайбу в&nbsp;ворота Мартина Бродера. «Это был самый крутой четвертьфинал за всю историю хоккея». Победа России над Канадой на Олимпиаде

С Овечкиным еще интереснее. Не знаю, что должно случиться с Александром, чтобы он пропустил Кубок мира. Нападающий закроет глаза на все болячки ради шанса выиграть со сборной престижный турнир. Сейчас сложно предполагать, ограничится ли Овечкин миссией духовного наставника. За два сезона может произойти всякое. Нападающий впечатляет двужильностью и в 37 лет играет почти по 21 минуту за матч. Забирает большинство и ключевые отрезки, когда надо спасать матчи. В «Вашингтоне» Овечкин — безальтернативный лидер и вожак. В сборной образца февраля 2025 года Александру придется вжиться в другую роль, отойти на второй план и уступить игровое время Панарину, Кучерову, Свечникову, Капризову и Тарасенко.

Сергей Бобровский. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Сергей Бобровский.
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Повлиял перенос Кубка мира и на позиции Сергея Бобровского. В феврале 2025 года голкиперу будет 36 лет. Российские вратари захватывают НХЛ с безумной скоростью. Сейчас как минимум три конкурента готовы подвинуть Бобровского в сильнейшей версии нашей сборной: Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и Илья Сорокин. Не исключено, что через два года в гонку вмешаются другие голкиперы. Бобровский выиграл две «Везины», но на сильнейших турнирах сборных оставался ни с чем. КМ-2025, как и Олимпиада-2026, — последние шансы для вратаря, чтобы выиграть медали против лучших составов топ-сборных.

Александр Овечкин (№8) и&nbsp;Евгений Малкин в&nbsp;матче &laquo;Вашингтона&raquo; и &laquo;Питтсбурга&raquo; 14&nbsp;января 2009 года. «В следующий раз его не прощу». Овечкин и Малкин: история войны и примирения двух русских суперзвезд

Обстоятельства, от которых отталкивается НХЛ при выборе окончательной даты Кубка мира, предсказать невозможно. Лига недвусмысленно пояснила, что хочет видеть российских звезд на турнире. Остается надеяться на стабилизацию политических отношений к 2025 году. Новый перенос КМ обвалит акции Овечкина и Малкина еще серьезнее, а на Олимпиаду-2026, если она пройдет с участием энхаэловцев (во что верится пока с трудом), оба поедут лишь в статусе свадебных генералов.

Александр Овечкин
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
Сборная России по хоккею
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