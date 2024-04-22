Безумный матч в плей-офф НХЛ: «Виннипег» и «Колорадо» забили 13 голов на двоих!

«Джетс» вновь устроили катастрофу Георгиеву.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд

«Виннипег» — «Колорадо» — 7:6 (3:3, 1:0, 3:3)

Голы: Ничушкин — 1 (Мэнсон), 6:10 — 0:1. Моррисси — 1 (Коннор, Диллон), 8:02 — 1:1. Наместников — 1 (Иафалло), 11:57 — 2:1. Вуд — 1 (Кивиранта, Колтон), 14:47 — 2:2. Маккиннон — 1 (Рантанен, Макар), 15:05 — 2:3. Шайфли — 1 (Виларди), 15:53 — 3:3. Лаури — 1 (Диллон, Нидеррайтер), 28:57 — 4:3. Лаури — 2 (Эпплтон, Нидеррайтер), 43:31 — 5:3. Коннор — 1 (бол., Моррисси, Шайфли), 45:51 — 6:3. Лехконен — 1 (бол., Макар, Маккиннон), 46:29 — 6:4. Коннор — 2 (Виларди, Шайфли), 48:54 — 7:4. Макар — 1 (бол.), 52:24 — 7:5. Миттельштадт — 1 (Лехконен, Рантанен), 59:30 — 7:6.

Вратари: Хеллибак — Георгиев (56:39).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (8+9+6) — 46 (14+11+21).

Наши: Наместников (9.24/2/0) — Ничушкин (20.47/3/-1), Тренин (10.10/3/0).

22 апреля. Виннипег. Canada Life Centre. 15 225 зрителей.

Счет в серии: 1-0.

Кажется, «Колорадо» так и не извлек урок из ужасного разгрома от «Виннипега» (0:7) на финише регулярки. Сегодня «Эвеланш» в стартовом матче первого раунда вновь пропустили от «Джетс» семерку и потерпели болезненное поражение. Только на этот раз команда Джареда Беднара сумела прилично поправить игру в атаке и ввязаться в веселый триллер с парнями Рика Боунесса.

Меньше всех весело этой ночью было голкиперу «Лавин» Александру Георгиеву, пропустившему ужасные семь шайб всего с 23 бросков в створ. Как и полторы недели назад, «Виннипег» оказался безжалостен и невероятно эффективен в завершении, выдав потрясающие 30% реализации. И если в предыдущей очной встрече с канадской командой россиянин отправился на лавку уже на 16-й минуте, то сегодня из-за болезни своего сменщика Юстуса Аннунена вынужден был хлебнуть горя сполна — бросать в бой по ходу игры не имеющего энхаэловского опыта резервистаа Арвида Хольма тренеры денверцев не решились.

При этом начиналось для «Колорадо» все достаточно радужно. В начале матча гости полностью переигрывали хозяев и вполне логично открыли счет на 7-й минуте благодаря мощнейшему кистевому Валерия Ничушкина. Только послушайте, каким громким получился этот гол челябинского гиганта.

А дальше началась сумасшедшая перестрелка, закончившаяся сразу шестью шайбами в стартовой двадцатиминутке. «Виннипег» быстро ответил шайбой Джоша Моррисси и вскоре после этого вышел вперед усилиями Владислава Наместникова, которому сделал настоящий подарок Джош Мэнсон.

Однако «Эвеланш» не расклеились и за 18 секунд соорудили дуплет от Майлза Вуда и Нэйтана Маккиннона, вернув себе лидерство. Правда, вели в счете гости недолго — меньше чем через минуту равенство восстановил лучший бомбардир «Джетс» Майк Шайфли, который вновь сделал антигероя из провалившегося на пятаке Мэнсона.

Второй период получился куда менее событийным и подарил лишь шайбу Адама Лаури, воспользовавшегося ошибкой Кэйла Макара на своей синей линии. Но куда более безумный гол капитан манитобцев забил на старте третьей двадцатиминутки.

Сперва канадец задушил в позиционной атаке у борта Микко Рантанена, а затем поразил ворота Георгиева броском, после которого шайба трижды угодила в штангу. Изначально показалось, что шайба прошла в аккурат по ленточке, но на замедленном повторе арбитры из «военной комнаты» в Торонто увидели, как она подкрутилась и все-таки пересекла линию, оказавшись в моменте на ребре.

«Лаури отлично играет роль лидера команды и на льду, и за его пределами. Дать ему нашивку было отличным решением. Ему нравится проходить через лидерские испытания. В этой серии Адаму предстоит сразиться с одним из лучших игроков мира, и пока мы видим, как он выводит свою игру на новый уровень благодаря интенсивности. Приятно видеть, что сегодня он был вознагражден дублем, потому что работал невероятно усердно. Когда ты играешь против звена Маккиннона, то тебе придется очень-очень усердно работать и быть очень-очень умным», — не мог не похвалить своего вожака главный тренер «Виннипега» Рик Боунесс.

В третьем периоде гости сделали все, чтобы перевернуть игру. «Колорадо» вполне заслуживал камбэка, но в конце концов уперся в собравшегося Коннора Хеллебайка, несколько раз спасшегося хозяев в ключевом отрезке, и убийственную реализацию оформившего победный дубль Кайла Коннора. И не согласиться с Беднаром, которому не хватило нескольких спасений от Георгиева, сложно — свою команду россиянин сегодня банально «не подтащил».

«Наверное, игра Георгиева должна была быть лучше, верно? Я считаю, что мы сыграли хорошо и создали несколько классных моментов. Он сделал несколько хороших сейвов, но нам нужна была еще пара спасений, чтобы победить, понимаете? Что есть, то есть. Мы должны перестроиться. Мы сами допустили перед его воротами некоторые ошибки, которые нам придется исправить. Это командная игра», — отметил коуч «Колорадо» на пресс-конференции.

Впрочем, успех в стартовом матче не затуманивает глаза канадской команде. По крайней мере, в этом нас уверяет защитник «Джетс» Бренден Диллон, который готов к игре вдолгую: «Против такой талантливой команды, как «Колорадо», важно вычищать центр и не давать сопернику пространство под воротами. Мы хотим забрать у них ключевые участки льда. С таким талантливым нападением это будет сложно, но нужно просто ограничить количество их шансов в слоте настолько, насколько возможно. Это будет трудный вызов, и это будет длинная серия. Нам просто нужно быть к этому готовыми».