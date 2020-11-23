В североамериканской лиге обновили рейтинг голкиперов.

Два российских вратаря включены в топ-10 в НХЛ «здесь и сейчас». Обладатель Кубка Стэнли Андрей Василевский из «Тампы» назван лучшим из лучших, а финалист плей-офф Антон Худобин из «Далласа» — десятым.

Вне списка из россиян остались как опытные Семен Варламов («Айлендерс») и Сергей Бобровский («Флорида»), так и более молодые вратари. При обсуждении кандидатов в топ-10 при этом упоминался Игорь Шестеркин из «Рейнджерс». Россиянин дебютировал в НХЛ (10 побед в 12 матчах), но сможет претендовать в том числе на приз лучшему новичку следующего сезона. Шестеркин призван заменить в воротах клуба из Нью-Йорка шведскую легенду Хенрика Лундквиста и уже сейчас высоко котируется в лиге.

В основе выбора аналитиков телесети лиги NHL Network — общее впечатление от игры и много классической статистики.

Mirror, mirror on the wall, who's the fairest tendie of them all?



Find out who makes the cut at 6pm ET. #NHLTopPlayers pic.twitter.com/p0SM0tkCSj — NHL Network (@NHLNetwork) November 22, 2020

Антон Худобин — десятый. Вратарь «Далласа» принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата (26 выходов в старте), его статистика — 16-8-4 (победы, поражения, поражения не в основное время). Он был лучшим по проценту отраженных бросков (93,0) среди голкиперов, сыгравший не менее 20 встреч, а также третьим — по коэффициенту надежности (2,22).

Худобин в качестве основного вратаря помог «Старз» дойти до финала Кубка Стэнли. У россиянина — 25 матчей в плей-офф (24 выхода в старте), 14 побед и 10 поражений, процент отраженных бросков — 91,7, коэффициент надежности — 2,69.

В октябре «Даллас» подписал с Худобиным новый 3-летний контракт. Одноклубник россиянина Бен Бишоп вошел в топ-10 на четвертой позиции.

«Он не действует пассивно, играет на границе вратарской зоны. Этот парень невероятно пластичен, — сказал бывший канадский вратарь, аналитик NHL Network Даррен Пан. — Его любят и уважают партнеры по команде. И то, что он делал в плей-офф, не считаю каким-то отклонением».

Андрей Василевский — первый. Топ-3 составили Коннор Хеллебайк из «Виннипега», Туукка Раск из «Бостона» и чемпион НХЛ из «Тампы».

Василевский завоевал приз лучшему вратарю НХЛ в чемпионате-2018/19 и был в тройке номинантов в этом. В прошедшей регулярке у него 52 выхода в старте, статистика — 35-14-3, процент отраженных бросков — 91,7, коэффициент надежности — 2,56.

В трех сезонах подряд россиянин лидирует в лиге по числу побед (в сумме — 118). За тот же период у него 17 матчей на ноль (лучший результат, столько же у Марка-Андре Флери) и четвертый по проценту отраженных бросков (92,1) среди голкиперов, сыгравший не менее 100 встреч.

Василевский сыграл каждую минуту в плей-офф и помог «Лайтнинг» завоевать Кубок Стэнли. Его статистика — 18-7, процент отраженных бросков — 92,7, коэффициент надежности — 1,90.

«№88 — номер один, и это заслуженно, — сказал Пан. — Когда (генменеджер) Стив Айзерман и его люди строили эту команду и взяли его в первом раунде (в 2012-м), это был первоклассный выбор».

Ранее в НХЛ составили топ-20 защитников, крайних форвардов и центральных нападающих. В первый рейтинг россияне не попали, во второй вошли Владимир Тарасенко (19-е место), Александр Овечкин (4-е), Никита Кучеров (3-е) и Артемий Панарин (1-е), а в третьем был назван только один русский хоккеист — Евгений Малкин (10-е место).

Лучшие вратари НХЛ по версии NHL Network.

Другие материалы по теме

* В Америке назвали лучших крайних форвардов НХЛ. Русские доминируют в топе, но Овечкин — только четвертый

* В Америке назвали лучших центров НХЛ. Кросби и Малкин — великие, но не вошли в топ-3

* Россияне — без индивидуальных призов НХЛ. Панарин и Василевский только третьи — и это справедливо

* В Америке назвали лучшего русского хоккеиста в истории НХЛ. И это не Овечкин

* Игроки НХЛ назвали лучших хоккеистов лиги. Овечкин и Панарин в топе — но только по соцсетям и прозвищам