Голландский нападающий заменил Овечкина и забил уже четыре гола. Он помог «Вашингтону» выйти в плей-офф

Капитан «Столичных» пропустил уже третий матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 4:5 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 0:1)

Голы: Оши — 18 (бол., Шульц, Бэкстрем), 7:27 — 1:0. Капанен — 9, 15:27 — 1:1. Годро — 2 (Зукер, Сивиур), 28:32 — 1:2. Орлов — 8 (Бэкстрем), 29:02 — 2:2. Спронг — 11 (Шульц, Орлов), 35:07 — 3:2. Эштон-Риз — 9 (Сивиур), 38:11 — 3:3. Капанен — 10 (Маккэн, Картер), 50:55 — 3:4. Уилсон — 12 (Кузнецов, Бэкстрем), 59:45 — 4:4. Гюнтцель — 21 (Марино, Маккэн), 62:11 — 4:5.

Вратари: Ванечек (57:58 — 58:51, 59:12 — 59:45) — Джерри.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 37 (10+17+8+2) — 35 (14+11+9+1).

Наши: Кузнецов (16.01/3/-1), Орлов (21.00/4/+2) — -.

30 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.

Как и полагается вывеске, «Вашингтон» с «Питтсбургом» выдали матч с голливудским сценарием. Лидеры Восточного дивизиона порадовали болельщиков изобилием голов, подарили эпичную концовку и вдвоем оформили выход в плей-офф. Даже отсутствие некоторых суперзвезд в составах не помешало сегодняшнему зрелищу.

Хозяева третий матч подряд вынуждены были обходиться без своего капитана. Александр Овечкин продолжает восстанавливаться после травмы и впервые за десять лет не сыграл в трех матчах подряд. Кроме того, еще никогда в карьере он не пропускал игру против «Питтсбурга». Кадровые проблемы «Вашингтона» усугубились еще и небольшим повреждением Джона Карлсона, однако защитник также должен вернуться на лед в ближайшее время.

Небольшие шансы были на появление в составе «Питтсбурга» Евгения Малкина. Российский форвард уже приступил к тренировкам с полным контактом после травмы, полученной 17 марта. Нападающий даже отправился с командой на выездную серию, но пока остался вне состава. Все прекрасно понимают, что форсировать восстановление не имеет особого смысла. Команда Майка Салливана и так набрала хороший ход, а Евгений еще успеет сыграть в концовке регулярного чемпионата, чтобы набрать форму.

Зато, к радости болельщиков «Питтсбурга», залечил травму Каспери Капанен. Нападающий отсутствовал целый месяц, но в пяти матчах после своего возвращения набрал уже 5 (3+2) очков. Сегодня на его счету дубль, а особенно эффектным получился второй гол. Финн на скорости вошел в зону соперника и мощным броском не оставил шансов Витеку Ванечеку.

Несладко сегодня пришлось и голкиперу «Пингвинс». У Тристана Джарри в день своего 26-летия работы было очень много, и порой удача оказывалась не на стороне канадца. Как, например, в эпизоде с голом Дмитрия Орлова. Казалось, Джарри справился с мощным броском защитника «Вашингтона», но шайба все равно коварно закатилась в ворота.

В составе «Кэпиталз» отдельно стоит выделить Даниэля Спронга. Голландский нападающий не всегда попадал в основной состав, но ему доверили заменить травмированного Александра Овечкина. Форвард более чем удачно справляется с этой задачей и гармонично смотрится в первом звене с Евгением Кузнецовым и Томом Уилсоном. В последних трех матчах на счету Спронга 4 (4+0) очка. Сегодня после наброса Джастина Шультца голландец оказался в нужном месте и вовремя подставил клюшку. В атаке также поучаствовал Орлов.

Несмотря на уверенную игру впереди, «Вашингтону» пришлось спасать матч. В середине третьего периода команда Питера Лавиолетта уступала со счетом 3:4, а защитник «Питтсбурга» Крис Летанг мог поставить точку броском по пустым воротам соперника. Удивительно, как шайба не закатилась в ворота рикошетом от штанги.

Это был знак, которым хозяева просто не могли не воспользоваться. Команда приложила все усилия, и Том Уилсон за 15 секунд до финальной сирены сумел сравнять счет после хитрой передачи Кузнецова. Хотя как «Питтсбург» умудрился оставить одного нападающего «Кэпиталз» на своем пятаке — большой вопрос. Эта шайба подарила «Столичным» седьмой подряд выход в плей-офф и 13-й в последних 14 сезонах.

В начале овертайма хозяева на эмоциях продолжили владеть инициативой, но удачливее оказался «Питтсбург». Джейк Гюнцель забил 22-й гол в сезоне и принес своей команде два очка. «Пингвины» сыграют в плей-офф в 16-м сезоне подряд.

«Мы собираемся насладиться сегодняшней победой. Ребята усердно работали на протяжении всего регулярного чемпионата и заслужили право побороться за Кубок Стэнли. Я горжусь тем, чего мы достигли на данный момент», — сказал после матча тренер «Пингвинов» Майк Салливан.