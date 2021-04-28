Свечников провел самый результативный матч сезона. Его команда растерзала «Даллас», где перестал тащить Худобин

С такой игрой финалист прошлого сезона может пролететь мимо плей-офф.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Каролина» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Голы: Стаал — 15 (бол., Ахо, Свечников), 7:08 — 0:1. Ахо — 21 (Пеши, Свечников), 8:09 — 0:2. Стаал — 16 (бол., Ахо, Свечников), 21:13 — 0:3. Робертсон — 15, 27:45 — 1:3. Маккормик — 2 (Гики, Лоренц), 45:18 — 1:4. Нидеррайтер — 18 (Стаал, Фогеле), 52:14 — 1:5.

Вратари: Худобин — Неделькович.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (7+13+8) — 30 (15+7+8).

Наши: Гурьянов (14.20/3/-1) — Свечников (16.35/2/0).

28 апреля. Даллас. American Airlines Center.

Как бы банально это ни звучало, но плей-офф для некоторых команд уже начался. «Далласу» предстоит ожесточенная борьба в концовке чемпионата за четвертое место Центрального дивизиона. К удивлению многих, «Нэшвилл» набрал приличный ход и собирается помешать финалисту прошлогоднего Кубка Стэнли попасть в нокаут-раунд. Сегодня техасцы закрывали домашнюю серию матчем против «Каролины» и потеряли важнейшие очки.

Прошлая встреча этих команд закончилась победой «Старз» в овертайме, где решающую шайбу забросил капитан команды Джейми Бенн. Продлить двухматчевую победную серию на волне успеха не получилась. «Харрикейнс» — не очень удобный соперник для «Звезд». В текущем сезоне коллектив Рика Боунесса набрал лишь шесть очков в семи играх против «Ураганов». Сегодня у них не заладилось с самого начала, а голкипер хозяев Антон Худобин пропустил две шайбы всего за четыре броска.

К сожалению, для российского вратаря в последнее время это не редкость. Худобин тяжело вкатывается в матчи и несколько раз довольно быстро отправлялся на лавку. В январе он пропустил четыре шайбы после 16 бросков в матче с «Каролиной», в феврале — пять голов после 17 выстрелов от «Тампы», в марте — четыре шайбы после восьми бросков в игре с «Чикаго», а неделю назад — три гола от «Детройта» после девяти бросков. Пока Антону явно не хватает стабильности. Он либо тащит команду, либо проваливается с треском. Антон делит игровое время с 22-летним Джейком Эттингером и пока мало в чем превосходит своего партнера. Сегодня Худобин запомнился разве что впечатляющим сейвом клюшкой.

«Каролина» быстро наказала соперника за расточительность и уже к середине первого периода вела со счетом 2:0. Первый гол команда соорудила в большинстве, а точным броском отметился опытнейший Джордан Стаал.

В начале второй двадцатиминутки гости увеличили отрыв и снова реализовали численный перевес. «Даллас» так и не понял, что в матче против лучшей команды текущего сезона в этом компоненте (27,7 процента) удаляться не стоит. Дубль на свой счет записал капитан «Каролины» Джордан Стаал. Примечательно, что во всех трех шайбах «Харрикейнс» поучаствовал российский нападающий Андрей Свечников. Это его первая игра в нынешнем чемпионате с тремя набранными очками. Форварда заслуженно признали третьей звездой матча.

В середине игры «Даллас» благодаря шайбе Джейсона Робертсона ненадолго вернул интригу, но на большее команды не хватило. Стоит отметить, что 21-летний нападающий «Старз» продлил свою серию с набранными очками до девяти матчей. Это лучший показатель среди всех новичков лиги. На данный момент на счету американца 40 (15+25) баллов. Он продолжает дышать в спину Кириллу Капризову, у которого 41 (22+19) очко. Борьба за «Колдер Трофи» в самом разгаре.

В третьем периоде «Каролина» еще дважды расстроила Худобина и одержала уверенную победу. «Далласу» повезло, что «Нэшвилл» оступился в матче против «Флориды». Хоть у техасцев и есть две игры в запасе, но расслабляться не стоит. Тем более что команда играет без ряда важных игроков — Александра Радулова, Тайлера Сегина, Йоэля Кивиранты и Бена Бишопа. Концовка регулярки будет жаркой для «Старз», и каждая осечка может стать фатальной.

Результаты всех матчей НХЛ 28 апреля