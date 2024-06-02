«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли во второй раз подряд

«Флорида» в полуфинале Кубка Стэнли обыграла «Рейнджерс» со счетом 4-2 в серии.

«Пантерз» второй раз подряд выходят в финал плей-офф: в сезоне-2022/23 они уступили титул «Вегасу» (1-4).

За свою историю команда в третий раз выходит в финал и еще ни разу не становилась обладателем Кубка Стэнли. Соперником «Пантерз» станет победитель серии «Даллас» — «Эдмонтон» (2-3).