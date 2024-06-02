Бобровский признан первой звездой матча с «Рейнджерс», Тарасенко — третья звезда

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал первой звездой шестого матча полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (2:1).

35-летний россиянин отразил 23 броска из 24. Второй звездой признан форвард Сэм Беннетт, забивший первый гол «Пантерз». Третья звезда — форвард Владимир Тарасенко, который забросил победную шайбу.

«Флорида» выиграла серию со счетом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли. Соперником «Пантерз» станет победитель серии «Даллас» — «Эдмонтон» (2-3).