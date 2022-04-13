Овечкин забил в четвертом матче подряд, а его команда просто уничтожила соперника!
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Филадельфия» — 9:2 (3:1, 2:0, 4:1)
Голы: Овечкин — 46 (Шири, Кузнецов), 6:01 — 1:0. Оши — 9 (Карлсон, Бэкстрем), 11:24 — 2:0. ван Римсдайк — 19, 12:00 — 2:1. Фехервари — 8 (Дауд, Хэтэуэй), 13:16 — 3:1. Эллер — 11 (Манта, Уилсон), 26:39 — 4:1. Шири — 17 (Кузнецов, Овечкин), 35:30 — 5:1. Ирвин — 1 (Шульц, Ларссон), 43:31 — 6:1. Эллер — 12 (Манта, ван Римсдайк), 45:59 — 7:1. Хэтэуэй — 12 (Шульц, Ирвин), 52:42 — 8:1. ван Римсдайк — 20 (бол., Хэйс, Бринк), 56:26 — 8:2. Ларссон — 7 (бол., Шульц, Дауд), 57:32 — 9:2.
Вратари: Самсонов — Харт (Джонс, 20:00).
Штраф: 16 — 28.
Броски: 37 (10+14+13) — 21 (8+7+6).
Наши: Кузнецов (15.23/3/+2), Овечкин (18.42/3/+3) — Проворов (23.17/1/-3).
13 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.
В последнее время «Вашингтон» набрал хорошую форму, и победная серия команды Питера Лавиолетта насчитывает уже четыре матча. Сегодня «Кэпиталз» принимали на своем льду доигрывающую сезон «Филадельфию» и абсолютно не заметили сопротивления. Российский защитник «столичных» Дмитрий Орлов пропустил встречу из-за травмы нижней части тела, но это не помешало хозяевам поиздеваться над соперником и впервые в текущем чемпионате забросить девять шайб за матч.
Разумеется, Александр Овечкин не мог промолчать в такой удачный вечер. Капитан «Вашингтона» забил в четвертом матче подряд и забросил свою 46-ю шайбу в сезоне. Форвард отличился не самым типичным для себя способом. Голкипер «Филадельфии» Картер Харт справился с первым броском россиянина, но на добивании с острого угла Александр уже не пожалел канадского вратаря. Интересно, что Овечкин открыл счет в 131-м матче, тем самым повторив достижение Бретта Халла. Рекорд здесь пока принадлежит Яромиру Ягру — 135.
Кроме того, Александр продолжил приближаться к первому месту в истории лиги по количеству заброшенных за сезон шайб среди игроков в возрасте 36 лет и старше. Лидером по данному показателю остается Теему Селянне — он забил 48 голов в сезоне 2006/2007. В нынешнем регулярном чемпионате «Вашингтон» еще сыграет девять матчей и у капитана «столичных» будет достаточно времени обойти легендарного финна. Сегодняшняя шайба стала для Александра 776-й в карьере и до Горди Хоу в списке снайперов осталось 25 голов. Всего в текущем сезоне он набрал 85 (46+39) очков.
У «Кэпиталз» получалось абсолютно все. Даже самый силовой защитник команды Мартин Фехервари (214 силовых приемов в сезоне) почувствовал себя элитным форвардом и очень эффектно разобрался с обороной «Филадельфии». Он стал шестым защитником-новичком в истории клуба, забросившим восемь шайб за сезон. Для Харта этот гол стал последним в матче. Во втором периоде в воротах «Флайерз» появился Мартин Джонс, но, скорее всего, он предпочел бы этого не делать.
Евгений Кузнецов продлил свою результативную серию до пяти матчей (1+6) и отметился двумя передачами, одна из которых стала очередным произведением искусства в его исполнении. На пару с Овечкиным они поучаствовали в эпизоде с голом Конора Шири, сделавшим счет 5:1. Теперь в активе Кузнецова 72 (23+49) балла в 70 матчах сезона. До лучшего бомбардирского результата в карьере форварду осталось набрать 11 очков. Почему бы не попробовать?
Первой звездой матча стал нападающий Ларс Эллер, отметившийся голевым дублем. В составе «Вашингтона» остались без очков только три игрока — Ник Дженсен, недавно вернувшийся в команду Маркус Юханссон и голкипер Илья Самсонов. Интересно, что перед матчем Дженсен во второй раз в жизни стал отцом, но даже на фоне такой радостной новости решил, что в атаке прекрасно справятся и без него. На очереди «Кэпиталз» ждет выезд в Канаду и сперва «столичным» придется померяться силами с «Торонто».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|74
|48
|26
|104
|2
|Рейнджерс
|74
|47
|27
|100
|3
|Питтсбург
|75
|42
|33
|95
|4
|Вашингтон
|73
|41
|32
|92
|5
|Айлендерс
|72
|34
|38
|77
|6
|Коламбус
|73
|34
|39
|74
|7
|Филадельфия
|73
|23
|50
|57
|8
|Нью-Джерси
|72
|25
|47
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|73
|52
|21
|110
|2
|Торонто
|73
|47
|26
|100
|3
|Тампа-Бэй
|72
|44
|28
|96
|4
|Бостон
|73
|45
|28
|95
|5
|Детройт
|73
|28
|45
|66
|6
|Баффало
|75
|27
|48
|65
|7
|Оттава
|73
|27
|46
|60
|8
|Монреаль
|73
|20
|53
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|72
|52
|20
|110
|2
|Миннесота
|72
|45
|27
|96
|3
|Сент-Луис
|73
|43
|30
|96
|4
|Нэшвилл
|73
|42
|31
|89
|5
|Даллас
|72
|41
|31
|86
|6
|Виннипег
|74
|35
|39
|81
|7
|Чикаго
|73
|24
|49
|59
|8
|Аризона
|72
|22
|50
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|73
|45
|28
|99
|2
|Эдмонтон
|74
|42
|32
|90
|3
|Лос-Анджелес
|75
|39
|36
|88
|4
|Вегас
|73
|40
|33
|84
|5
|Ванкувер
|73
|35
|38
|80
|6
|Анахайм
|75
|29
|46
|71
|7
|Сан-Хосе
|72
|29
|43
|68
|8
|Сиэтл
|73
|23
|50
|52
|13.04
|02:00
|
Бостон – Сент-Луис
|2 : 4
|13.04
|02:00
|
Вашингтон – Филадельфия
|9 : 2
|13.04
|02:00
|
Рейнджерс – Каролина
|2 : 4
|13.04
|02:00
|
Торонто – Баффало
|2 : 5
|13.04
|02:00
|
Флорида – Анахайм
|3 : 2 ОТ
|13.04
|02:30
|
Айлендерс – Питтсбург
|5 : 4 Б
|13.04
|02:30
|
Детройт – Оттава
|1 : 4
|13.04
|03:00
|
Миннесота – Эдмонтон
|5 : 1
|13.04
|03:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|1 : 0 ОТ
|13.04
|03:30
|
Чикаго – Лос-Анджелес
|2 : 5
|13.04
|04:00
|
Калгари – Сиэтл
|5 : 3
|13.04
|04:30
|
Даллас – Тампа-Бэй
|- : -
|13.04
|05:00
|
Аризона – Нью-Джерси
|- : -
|13.04
|05:00
|
Ванкувер – Вегас
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|73
|105
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|73
|102
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|68
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|73
|51
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|74
|50
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|51
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|49
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|58
|2.12