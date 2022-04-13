Овечкин забил в четвертом матче подряд, а его команда просто уничтожила соперника!

Девять шайб от «Вашингтона».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 9:2 (3:1, 2:0, 4:1)

Голы: Овечкин — 46 (Шири, Кузнецов), 6:01 — 1:0. Оши — 9 (Карлсон, Бэкстрем), 11:24 — 2:0. ван Римсдайк — 19, 12:00 — 2:1. Фехервари — 8 (Дауд, Хэтэуэй), 13:16 — 3:1. Эллер — 11 (Манта, Уилсон), 26:39 — 4:1. Шири — 17 (Кузнецов, Овечкин), 35:30 — 5:1. Ирвин — 1 (Шульц, Ларссон), 43:31 — 6:1. Эллер — 12 (Манта, ван Римсдайк), 45:59 — 7:1. Хэтэуэй — 12 (Шульц, Ирвин), 52:42 — 8:1. ван Римсдайк — 20 (бол., Хэйс, Бринк), 56:26 — 8:2. Ларссон — 7 (бол., Шульц, Дауд), 57:32 — 9:2.

Вратари: Самсонов — Харт (Джонс, 20:00).

Штраф: 16 — 28.

Броски: 37 (10+14+13) — 21 (8+7+6).

Наши: Кузнецов (15.23/3/+2), Овечкин (18.42/3/+3) — Проворов (23.17/1/-3).

13 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.

В последнее время «Вашингтон» набрал хорошую форму, и победная серия команды Питера Лавиолетта насчитывает уже четыре матча. Сегодня «Кэпиталз» принимали на своем льду доигрывающую сезон «Филадельфию» и абсолютно не заметили сопротивления. Российский защитник «столичных» Дмитрий Орлов пропустил встречу из-за травмы нижней части тела, но это не помешало хозяевам поиздеваться над соперником и впервые в текущем чемпионате забросить девять шайб за матч.

Разумеется, Александр Овечкин не мог промолчать в такой удачный вечер. Капитан «Вашингтона» забил в четвертом матче подряд и забросил свою 46-ю шайбу в сезоне. Форвард отличился не самым типичным для себя способом. Голкипер «Филадельфии» Картер Харт справился с первым броском россиянина, но на добивании с острого угла Александр уже не пожалел канадского вратаря. Интересно, что Овечкин открыл счет в 131-м матче, тем самым повторив достижение Бретта Халла. Рекорд здесь пока принадлежит Яромиру Ягру — 135.

Кроме того, Александр продолжил приближаться к первому месту в истории лиги по количеству заброшенных за сезон шайб среди игроков в возрасте 36 лет и старше. Лидером по данному показателю остается Теему Селянне — он забил 48 голов в сезоне 2006/2007. В нынешнем регулярном чемпионате «Вашингтон» еще сыграет девять матчей и у капитана «столичных» будет достаточно времени обойти легендарного финна. Сегодняшняя шайба стала для Александра 776-й в карьере и до Горди Хоу в списке снайперов осталось 25 голов. Всего в текущем сезоне он набрал 85 (46+39) очков.

У «Кэпиталз» получалось абсолютно все. Даже самый силовой защитник команды Мартин Фехервари (214 силовых приемов в сезоне) почувствовал себя элитным форвардом и очень эффектно разобрался с обороной «Филадельфии». Он стал шестым защитником-новичком в истории клуба, забросившим восемь шайб за сезон. Для Харта этот гол стал последним в матче. Во втором периоде в воротах «Флайерз» появился Мартин Джонс, но, скорее всего, он предпочел бы этого не делать.

Евгений Кузнецов продлил свою результативную серию до пяти матчей (1+6) и отметился двумя передачами, одна из которых стала очередным произведением искусства в его исполнении. На пару с Овечкиным они поучаствовали в эпизоде с голом Конора Шири, сделавшим счет 5:1. Теперь в активе Кузнецова 72 (23+49) балла в 70 матчах сезона. До лучшего бомбардирского результата в карьере форварду осталось набрать 11 очков. Почему бы не попробовать?

Первой звездой матча стал нападающий Ларс Эллер, отметившийся голевым дублем. В составе «Вашингтона» остались без очков только три игрока — Ник Дженсен, недавно вернувшийся в команду Маркус Юханссон и голкипер Илья Самсонов. Интересно, что перед матчем Дженсен во второй раз в жизни стал отцом, но даже на фоне такой радостной новости решил, что в атаке прекрасно справятся и без него. На очереди «Кэпиталз» ждет выезд в Канаду и сперва «столичным» придется померяться силами с «Торонто».