Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:50

Овечкин забил в четвертом матче подряд, а его команда просто уничтожила соперника!

Овечкин помог «Вашингтону» разгромить «Филадельфию»
Андрей Жданюк
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Девять шайб от «Вашингтона».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Филадельфия» — 9:2 (3:1, 2:0, 4:1)
Голы: Овечкин — 46 (Шири, Кузнецов), 6:01 — 1:0. Оши — 9 (Карлсон, Бэкстрем), 11:24 — 2:0. ван Римсдайк — 19, 12:00 — 2:1. Фехервари — 8 (Дауд, Хэтэуэй), 13:16 — 3:1. Эллер — 11 (Манта, Уилсон), 26:39 — 4:1. Шири — 17 (Кузнецов, Овечкин), 35:30 — 5:1. Ирвин — 1 (Шульц, Ларссон), 43:31 — 6:1. Эллер — 12 (Манта, ван Римсдайк), 45:59 — 7:1. Хэтэуэй — 12 (Шульц, Ирвин), 52:42 — 8:1. ван Римсдайк — 20 (бол., Хэйс, Бринк), 56:26 — 8:2. Ларссон — 7 (бол., Шульц, Дауд), 57:32 — 9:2.
Вратари: Самсонов — Харт (Джонс, 20:00).
Штраф: 16 — 28.
Броски: 37 (10+14+13) — 21 (8+7+6).
Наши: Кузнецов (15.23/3/+2), Овечкин (18.42/3/+3) — Проворов (23.17/1/-3).
13 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.

В последнее время «Вашингтон» набрал хорошую форму, и победная серия команды Питера Лавиолетта насчитывает уже четыре матча. Сегодня «Кэпиталз» принимали на своем льду доигрывающую сезон «Филадельфию» и абсолютно не заметили сопротивления. Российский защитник «столичных» Дмитрий Орлов пропустил встречу из-за травмы нижней части тела, но это не помешало хозяевам поиздеваться над соперником и впервые в текущем чемпионате забросить девять шайб за матч.

Разумеется, Александр Овечкин не мог промолчать в такой удачный вечер. Капитан «Вашингтона» забил в четвертом матче подряд и забросил свою 46-ю шайбу в сезоне. Форвард отличился не самым типичным для себя способом. Голкипер «Филадельфии» Картер Харт справился с первым броском россиянина, но на добивании с острого угла Александр уже не пожалел канадского вратаря. Интересно, что Овечкин открыл счет в 131-м матче, тем самым повторив достижение Бретта Халла. Рекорд здесь пока принадлежит Яромиру Ягру — 135.

Кроме того, Александр продолжил приближаться к первому месту в истории лиги по количеству заброшенных за сезон шайб среди игроков в возрасте 36 лет и старше. Лидером по данному показателю остается Теему Селянне — он забил 48 голов в сезоне 2006/2007. В нынешнем регулярном чемпионате «Вашингтон» еще сыграет девять матчей и у капитана «столичных» будет достаточно времени обойти легендарного финна. Сегодняшняя шайба стала для Александра 776-й в карьере и до Горди Хоу в списке снайперов осталось 25 голов. Всего в текущем сезоне он набрал 85 (46+39) очков.

У «Кэпиталз» получалось абсолютно все. Даже самый силовой защитник команды Мартин Фехервари (214 силовых приемов в сезоне) почувствовал себя элитным форвардом и очень эффектно разобрался с обороной «Филадельфии». Он стал шестым защитником-новичком в истории клуба, забросившим восемь шайб за сезон. Для Харта этот гол стал последним в матче. Во втором периоде в воротах «Флайерз» появился Мартин Джонс, но, скорее всего, он предпочел бы этого не делать.

Евгений Кузнецов продлил свою результативную серию до пяти матчей (1+6) и отметился двумя передачами, одна из которых стала очередным произведением искусства в его исполнении. На пару с Овечкиным они поучаствовали в эпизоде с голом Конора Шири, сделавшим счет 5:1. Теперь в активе Кузнецова 72 (23+49) балла в 70 матчах сезона. До лучшего бомбардирского результата в карьере форварду осталось набрать 11 очков. Почему бы не попробовать?

Первой звездой матча стал нападающий Ларс Эллер, отметившийся голевым дублем. В составе «Вашингтона» остались без очков только три игрока — Ник Дженсен, недавно вернувшийся в команду Маркус Юханссон и голкипер Илья Самсонов. Интересно, что перед матчем Дженсен во второй раз в жизни стал отцом, но даже на фоне такой радостной новости решил, что в атаке прекрасно справятся и без него. На очереди «Кэпиталз» ждет выезд в Канаду и сперва «столичным» придется померяться силами с «Торонто».

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Филадельфия Флайерз
13
Читайте также
Остеопороз: причины, симптомы, профилактика
Анфиса Резцова: «Раньше машин за Олимпиаду не было, зато мне дали квартиру»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Справедливо ли наказали Малкина? Его забанили на четыре матча за удар клюшкой в лицо
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 74 48 26 104
2 Рейнджерс 74 47 27 100
3 Питтсбург 75 42 33 95
4 Вашингтон 73 41 32 92
5 Айлендерс 72 34 38 77
6 Коламбус 73 34 39 74
7 Филадельфия 73 23 50 57
8 Нью-Джерси 72 25 47 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 73 52 21 110
2 Торонто 73 47 26 100
3 Тампа-Бэй 72 44 28 96
4 Бостон 73 45 28 95
5 Детройт 73 28 45 66
6 Баффало 75 27 48 65
7 Оттава 73 27 46 60
8 Монреаль 73 20 53 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 72 52 20 110
2 Миннесота 72 45 27 96
3 Сент-Луис 73 43 30 96
4 Нэшвилл 73 42 31 89
5 Даллас 72 41 31 86
6 Виннипег 74 35 39 81
7 Чикаго 73 24 49 59
8 Аризона 72 22 50 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 73 45 28 99
2 Эдмонтон 74 42 32 90
3 Лос-Анджелес 75 39 36 88
4 Вегас 73 40 33 84
5 Ванкувер 73 35 38 80
6 Анахайм 75 29 46 71
7 Сан-Хосе 72 29 43 68
8 Сиэтл 73 23 50 52
Результаты / календарь
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
13.04 02:00
Бостон – Сент-Луис
 2 : 4
13.04 02:00
Вашингтон – Филадельфия
 9 : 2
13.04 02:00
Рейнджерс – Каролина
 2 : 4
13.04 02:00
Торонто – Баффало
 2 : 5
13.04 02:00
Флорида – Анахайм
 3 : 2 ОТ
13.04 02:30
Айлендерс – Питтсбург
 5 : 4 Б
13.04 02:30
Детройт – Оттава
 1 : 4
13.04 03:00
Миннесота – Эдмонтон
 5 : 1
13.04 03:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 1 : 0 ОТ
13.04 03:30
Чикаго – Лос-Анджелес
 2 : 5
13.04 04:00
Калгари – Сиэтл
 5 : 3
13.04 04:30
Даллас – Тампа-Бэй
 - : -
13.04 05:00
Аризона – Нью-Джерси
 - : -
13.04 05:00
Ванкувер – Вегас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 73 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 73 105
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 73 102
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 68 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 73 51
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 74 50
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 51 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 49 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 58 2.12
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости