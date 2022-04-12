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Справедливо ли наказали Малкина? Его забанили на четыре матча за удар клюшкой в лицо

Евгений Малкин дисквалифицирован на 4 матча за удар клюшкой в лицо
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин бьет клюшкой в лицо защитнику «Нэшвилла» Марку Боровецки.
Фото Youtube.com
Евгений Малкин.
Фото Global Look Press
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Пострадавший лишился нескольких зубов.

Четыре игры дисквалификации и приличный штраф в 190 тысяч долларов получил Евгений Малкин за грязную выходку против защитника «Нэшвилла» Марк Боровецки. После сирены об окончании второго периода россиянин на чужом пятачке засветил оппоненту клюшкой сначала по рукам, а потом ударил тому черенком прямо в лицо. Момент смотрелся жутковато. У пострадавшего полилась кровь, и он лишился нескольких зубов. Арбитры либерально выписали виновнику двойной малый штраф. Откуда взялась такая агрессия со стороны россиянина?

Кирилл Капризов. Малкин разбил лицо в кровь канадскому провокатору, а Капризов повторил клубный рекорд

Боровецки сам далеко не безвинный ангел. Крепко сбитый, бритоголовый канадец по прозвищу Борокоп всегда играет на грани и знаменит своими силовыми приемами. Он их раздает налево и направо при любой возможности. Про его готовность скинуть перчатки и подраться даже напоминать не надо.

Защитник «Нэшвилла» на льду часто напоминает реликтового персонажа, непонятно каким образом перенесенного в современность с помощью машины времени из суровых 1990-х. Искусной работой с шайбой и хитрыми решениями Боровецки похвастаться не может, поэтому использует средства из арсеналов тафгая, провокатора и задиры: тычки у бортов и на своем пятачке, еле заметные удары клюшкой, инициирование физического контакта и прочие «радости жизни».

Малкин никогда не отличался умением полностью держать эмоции под контролем и периодически вспыхивал. Обычно это происходило в те моменты, когда у него не шла игра. Нападающий «Питтсбурга» в такие моменты заводился как ребенок и норовил незамедлительно отомстить обидчику. Подавать месть холодной — это не тот рецепт, который обожает россиянин. Ему надо ответить сразу. Отсюда и масса удалений на соперниках, которые мастерски ему залезали под кожу.

Однако за всю карьеру в НХЛ у Малкина ранее была единственная дисквалификация — в 2019-м он заехал клюшкой по лицу нападающему «Филадельфии» Михаэлю Раффлю и пропустил всего один матч.

Обычно инквизиторы от НХЛ к своим звездам относятся лояльнее, чем к простым игрокам. Но сейчас, видимо, решили показать, что будут строго карать любого вне зависимости от его фамилии. Например, в нынешнем чемпионате лидер «Торонто» Остон Мэттьюс в рамках «Зимней классики» схлопотал два матча дисквалификации за откровенный удар черенком клюшки в шею защитнику «Баффало» Расмусу Далину. Швед травмы избежал, поэтому форвард даже возмутился суровостью прилетевшего постфактум наказания.

Сейчас случай с Малкиным выглядит как предупреждение всем остальным незадолго до начала плей-офф — держите себя в руках, вас никто не будет прощать. Это легче сделать, наказав известного хоккеиста, поскольку все обратят внимание на ситуацию и примут ее к сведению. «Питтсбургу» отсутствие Малкина может помешать в борьбе за удобный «посев», но в глобальном плане не критично. Команда давно гарантировала себе кубковую весну. Малкин получит возможность перезарядить батарейки и успокоить нервы перед самой важной частью сезона.

Евгений Малкин
Марк Боровицки
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 73 47 26 102
2 Рейнджерс 73 47 26 100
3 Питтсбург 74 42 32 94
4 Вашингтон 72 40 32 90
5 Айлендерс 71 33 38 75
6 Коламбус 73 34 39 74
7 Филадельфия 72 23 49 57
8 Нью-Джерси 72 25 47 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 72 51 21 108
2 Торонто 72 47 25 100
3 Тампа-Бэй 72 44 28 96
4 Бостон 72 45 27 95
5 Детройт 72 28 44 66
6 Баффало 74 26 48 63
7 Оттава 72 26 46 58
8 Монреаль 73 20 53 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 72 52 20 110
2 Миннесота 71 44 27 94
3 Сент-Луис 72 42 30 94
4 Нэшвилл 72 41 31 87
5 Даллас 72 41 31 86
6 Виннипег 74 35 39 81
7 Чикаго 72 24 48 59
8 Аризона 72 22 50 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 72 44 28 97
2 Эдмонтон 73 42 31 90
3 Лос-Анджелес 74 38 36 86
4 Вегас 73 40 33 84
5 Ванкувер 73 35 38 80
6 Анахайм 74 29 45 70
7 Сан-Хосе 71 29 42 67
8 Сиэтл 72 23 49 52
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Монреаль – Виннипег
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 72 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 72 104
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 72 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 67 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 72 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 73 49
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 48 2.07
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

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Якоб Маркстрем

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Калгари

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