Невероятный юбилей Овечкина: выбил 1500 очков в НХЛ!

«Вашингтон» проиграл «Далласу» в серии буллитов.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Даллас» — 4:5 Б (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Протас — 3 (Макмайкл, Дженсен), 7:11 — 1:0. Сегин — 9 (Стил, Хейсканен), 15:38 — 1:1. Строум — 9 (Уилсон, ван Римсдайк), 24:31 — 2:1. Кузнецов — 5 (Филлипс, Протас), 27:14 — 3:1. Марчмент — 9 (Дюшен), 34:19 — 3:2. Хинтц — 9 (бол., Бенн, Робертсон), 41:51 — 3:3. Строум — 10 (бол., Манта, Овечкин), 49:08 — 4:3. Хинтц — 10 (Робертсон, Павелски), 53:47 — 4:4.

Победный буллит: Робертсон.

Вратари: Линдгрен — Уэджвуд.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 27 (6+13+6+2) — 38 (10+14+12+2).

Наши: Кузнецов (20.57/1/0), Овечкин (17.49/3/0) — Дадонов (12.30/3/-1).

8 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 15850 зрителей.

«Вашингтон» после невероятного старта постепенно стал показывать тот результат, который от команды и ждали перед началом сезона: 4 поражения в последних 6 матчах, и «Кэпиталз» уже вне зоны плей-офф.

Перед игрой с «Аризоной» Спенсер Карбери уже пошел на крайние меры и посадил в запас Евгения Кузнецова для «ментальной перезагрузки». Команде это не помогло — «Вашингтон» сгорел 0:6. Зато Кузнецову такой отдых, кажется, пошел на пользу.

На игру с «Далласом» главный тренер определил Евгения в звено к Лапьеру и Филлипсу. На двоих до этого сезона у них было всего 6 матчей в НХЛ. К слову, игра со «Старз» стала для Кузнецова 700-й в лиге. Юбилей «простой парень с ЧТЗ» отметил заброшенной шайбой — переиграл в очном противостоянии голкипера «Далласа».

Одним из ассистентов на гол Кузнецова стал Алексей Протас. Помимо ассиста, Протас в этом матче отметился еще и голом. Всего на счету Алексея уже 11 очков в 22 матчах. Личный рекорд по очкам Протас установил в прошлом сезоне, набрав 18 результативных баллов в 58 встречах.

Наконец-то выбил юбилейное 1500-е очко в НХЛ Александр Овечкин. В третьем периоде россиянин разогнал атаку, которую точным броском завершил Дилан Строум.

В отрыве от радостного события статистика «Александра Великого» выглядит удручающе: 0 голов и 3 ассиста в последних 8 матчах. Уж не дойдет ли до того, что Карбери войдет в кураж и вслед за Кузнецовым отправит в запас еще одного россиянина.

Вызывает вопросы и игровое время Ови. Если в начале сезона проводил на льду около 20 минут, то сейчас его «айстайм» колеблется около отметки в 15 минут.

В игре с «Далласом» «Вашингтон», проиграв по буллитам, продолжил удивительную серию. С начала сезона команде достаточно забросить хотя бы 2 шайбы, чтобы не проиграть в основное время: 13 побед, 2 поражения в овертайме и одно в буллитной серии.