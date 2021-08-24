«Подташнивает от мысли, как же сейчас тяжело его семье». Бывший игрок НХЛ умер в 31 год

Не стало Джимми Хэйса.

Нападающий Джимми Хэйс никогда не был большой звездой НХЛ, не всегда мог похвастаться стабильностью, но зачастую получал положительную характеристику от тренеров и генеральных менеджеров. Многие отмечали его трудолюбие, характер и физическую мощь.

В НХЛ Джимми выступал вместе со своим младшим братом Кевином, который сейчас играет за «Филадельфию». Вчера стало известно, что рано утром Джимми умер у себя дома в штате Массачусетс. Трагическая новость шокировала весь хоккейный мир.

Причина случившегося пока остается неизвестной. По словам полиции, смерть бывшего хоккеиста совершенно точно не носит криминального характера. Впрочем, его семье от этого никак не легче. У Джимми остались жена и двое сыновей в возрасте двух лет и трех месяцев. «Эта новость разбила мне сердце. Меня начинает подташнивать от одной мысли, как же сейчас тяжело семье Джимми. Он был таким искренним человеком. Покойся с миром, мой друг. Жизнь совершенно несправедлива», — написал в Twitter бывший защитник НХЛ Райан Уитни.

Для бостонского хоккейного сообщества братья Хэйсы всегда значили многое. Оба они родились в этом городе, провели там свое детство и вместе выступали за колледж Бостона в NCAA. Парни никогда не забывали про свои корни, а в 2015-м приняли участие в благотворительном матче между выпускниками бостонского университета и бостонского колледжа. Ту игру посетило более пяти тысяч зрителей, что позволило собрать около 55 тысяч долларов. В 2010 году Джимми внес большой вклад в чемпионство своей команды в NCAA, набрав 35 (13+22) очков в 42 матчах. Бостонский колледж стал одним из первых, кто отреагировал на трагическую новость.

Boston College Hockey is heartbroken over the passing of Jimmy Hayes. Our thoughts and prayers go out to the entire Hayes family. pic.twitter.com/2nL59U6Fgs — BC Hockey (@BCHockey) August 23, 2021

В детстве Хэйс проводил на льду все свободное время. К шести годам он заметно выделялся на фоне сверстников. «Джимми был умнее большинства детей своего возраста. Он ходил на матчи со мной и понял суть этой игры с малых лет. Впитывал всю информацию как губка. В восьмом классе ему не хватало габаритов, но уже в девятом он прилично добавил в этом компоненте», — вспоминает отец братьев Хэйсов Кевин. Страсть к хоккею и желание усердно работать привели Джимми на драфт НХЛ-2008, где молодого нападающего под 60-м номером выбрал «Торонто».

Хэйс решил не спешить с попаданием в НХЛ и продолжил свою карьеру в колледже, работая под руководством легендарного тренера NCAA Джерри Йорка (более тысячи побед). К моменту, когда форвард был готов попробовать свои силы в профессионалах, «Торонто» обменял его в «Чикаго», в чьих цветах Джимми и дебютировал в НХЛ. Свой первый матч в лиге он провел 20 декабря 2011 года, выйдя на лед против «Детройта». Всего через четыре дня он отметился первым голом, поразив ворота «Эдмонтона». «Ястребы» стали единственным клубом НХЛ, где Хэйс получил возможность сыграть в плей-офф (два матча). К сожалению, стать важной частью команды он не смог и постоянно курсировал между НХЛ и АХЛ. В сезоне-2013/14 Хэйса обменяли во «Флориду».

В солнечном штате форвард нашел свою игру. Его второй год в команде стал лучшим для Джимми за всю карьеру в НХЛ. В 72 матчах он набрал 35 (19+16) очков. Летом 2015-го игрок стал ограниченно свободным агентом, и, как оказалось, судьба приготовила для Хэйса возвращение домой. «Я смотрел бейсбол по телевизору и вдруг в перерыве услышал хоккейные новости. Эллиотт Фридман сообщал, что мой сын находится в одном шаге от перехода в «Бостон». Пришлось позвонить агенту Джимми, но даже он был не в курсе происходящего и вел переговоры о новом контракте с «Флоридой», — вспоминает отец Хэйса.

Тем не менее слухи оказались правдой. После непопадания в плей-офф менеджмент «Бостона» решил перетряхнуть состав, приняв решение отправить Райлли Смита вместе с контрактом Марка Савара во «Флориду». Взамен «мишки» получили Джимми Хэйса. Форвард подписал с «Брюинз» трехлетнее соглашение с зарплатой 2,3 миллиона долларов за сезон. «Это сбывшаяся мечта. Я всегда хотел играть здесь, когда попал в НХЛ. Просто это случилось намного раньше, чем я думал», — восторгался Джимми.

Тогда сделка казалась очень удачной для «мишек». Американский нападающий ростом почти два метра и весом 100 килограмм должен был добавить мощи, которая требовалась команде. Первый сезон Хэйса в «Бостоне» с 29 (13+16) получился не самым плохим, но уже тогда было видно, что форвард не подходит «Брюинз». Когда он попадал в состав, его не всегда использовал главный тренер — сначала Клод Жульен, а затем Брюс Кэссиди. Форвард не был так полезен перед воротами в большинстве, как ожидали в клубе, а по ходу чемпионата его игра не выглядела стабильной.

Тем не менее болельщики «мишек» помнят яркие вспышки, связанные с Джимми. В одном из матчей против «Колорадо» он набрал 4 (1+3) очка, а во встрече против «Оттавы» забросил три шайбы.

Если необходимо, американец мог помахать кулаками. В матче «Зимней классики» против «Монреаля» Хэйс сразился с Ларсом Эллером, пытаясь взбодрить свою команду.

«Полагаю, у Джимми удался старт в команде, однако он потерялся как раз в тот момент, когда был нужен. У нас был предельно откровенный разговор об этом, и мы потребовали, чтобы он поднял свою игру на другой уровень и помог более молодым хоккеистам. Я должен побудить в Джимми желание брать на себя больше ответственности», — говорил откровенно генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини. Увы, но разбудить у форварда это желание не получилось. В 58 матчах сезона-2016/17 он набрал лишь 5 (2+3) очков, и клуб выкупил последний год контракта Хэйса.

Собраться с силами игрок так и не смог. Свой последний сезон в НХЛ форвард провел за «Нью-Джерси» (2017/18), когда набрал 9 (3+6) очков в 33 матчах. В своем последнем сезоне (2018/19) он выступал за «Уилкс-Бэрри/Скрэнтон», фарм-клуб «Питтсбурга». Таким образом, на счету американца 334 матча в НХЛ и 109 (54+55) набранных очков. Вернулся в хоккей он уже в новом амплуа, ведя подкаст вместе с бывшими игроками НХЛ Шэйном О'Брайеном и Скотти Апшоллом.

«Я опустошен после новости о кончине моего друга Джимми Хэйса. С ним было приятно общаться не только на льду, но и за его пределами. Я всегда буду помнить его широкую и искреннюю улыбку. Он был таким позитивным парнем, наполненным желанием жить. Мне будет его не хватать. Мир потерял прекрасного человека», — поделился эмоциями форвард «Бостона» Патрис Бержерон.

Джимми любил помогать окружающим. Он был одним из самых активных хоккеистов, который принимал участие в благотворительных акциях по борьбе с раком. Он безумно любил свою семью, которой посвящал все свободное время. Свой последний пост в Instagram Хэйс адресовал жене Кристен, поздравив ее с Днем матери. «Не могу отблагодарить тебя за все, что ты делаешь для нас», — написал он в мае. Безумно жаль, что порой хорошие люди уходят так рано.