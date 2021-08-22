Навечно в черной дыре. Один из лучших хоккеистов США не может вырваться из плена главного аутсайдера НХЛ

Второй номер драфта-2015 (после Макдэвида) Джек Айкел хочет сменить команду, но «Сэйбрз» намеренно тормозят переговоры. Звезда в бешенстве.

Травма и разногласия по лечению

«Баффало» — главный неудачник сезона-2020/21. И не только его. В последний раз в зоне плей-офф команда была 10 лет назад. За эти годы «Клинки» четыре раза оказывались на последнем месте в лиге по итогам регулярного чемпионата. Плохой климат и депрессивный город не добавляют репутации клубу и желания игроков выступать за «Баффало». Времена Доминика Гашека и компании, когда команда регулярно попадала в плей-офф и однажды играла в финале (в 1999 году), уже мало кто вспоминает. А у клуба сложилась устойчивая репутация черной дыры.

В прошедшем сезоне «Сэйбрз» снова набрали меньше всех очков и вошли в историю лиги, установив антирекорд по поражениям. «Клинки» проиграли 18 матчей подряд — представляете, каким был негатив среди фанатов и высшего руководства? Первым освободилось место главного тренера, что и напрашивалось при таком бедственном положении. Рокировка Ральфа Крюгера на его ассистента Дона Гранато не принесла мгновенного эффекта, но постепенно команда выбиралась из ямы.

«Сэйбрз» выдали пару удивительных побед, но уйти с последнего места это не помогло. По ходу регулярки читалось, что летом «Баффало» ждут потрясения. Год за годом команду покидали опытные бойцы, которым надоедало плестись в хвосте таблицы. Череда неудач никому не добавляет позитива. Век хоккеиста короткий, каждому хочется выиграть кубок или как минимум пободаться в плей-офф. Попытки найти общее между «Баффало» последних лет и вышеуказанными целями вызывают только улыбку.

Черная полоса «Сэйбрз» — снежный ком проблем, накопившийся из-за неоднозначных менеджерских и тренерских решений. «Баффало» который год пытается выйти на пик после перестройки. «Клинки» получали высокие драфт-пики, приглашали качественных игроков с рынка, но выбраться из кризиса не получалось. Недаром первый номер драфта-2021 Оуэн Пауэр повременил с переездом в многострадальный Баффало и остался еще на год в студенческой NCAA.

Пример, олицетворяющий трагизм «Сэйбрз», — 8-миллионный контракт Джеффа Скиннера, подписанный в июне 2019 года. Форвард, который пару лет назад штамповал голы за «Каролину», в последнем сезоне не всегда проходил в состав, его результативность падала (14 очков за 53 матча), но он получает свои деньги — и пошли все куда подальше. Больше Скиннера в «Баффало» зарабатывает только Джек Айкел, но он на контрасте с Джеффом — луч света в царстве тьмы. На задрафтованного под вторым номером (после Коннора Макдэвида) на драфте-2015 американца фанаты «Сэйбрз» молятся шестой сезон, но дотащить команду до плей-офф форвард так и не смог. Вероятно, эта миссия останется для него непройденной.

Айкел с регулярки-2016/17 практически не отклонялся от графика «очко за игру». Джек точно помог бы команде избежать насмешек в этом сезоне, но в марте он получил травму. Врачи диагностировали грыжу межпозвоночного диска шейного отдела. Сторона Айкела настаивала на операции, аналогов которой никогда не проводили в НХЛ. Клуб отказался так рисковать и предложил консервативное лечение. Форвард досрочно завершил регулярку, и до сих пор остаются вопросы о его состоянии здоровья.

Агенты ждут обмена

Разногласия между Айкелом и «Баффало» подтвердились на пресс-конференции после сезона. Форвард остался недоволен тем, как в клубе отнеслись к его решению сделать операцию по ходу регулярки. Возникшее недопонимание по лечению только усугубило отношения с капитаном «Сэйбрз». Агенты Джека заявляли, что рассматривают варианты обмена своего клиента, и рассчитывали на сделку до открытия рынка свободных агентов.

Между представителями хоккеиста и генменеджером «Баффало» Кевином Адамсом начались дебаты. Пикировка не добавила конструктива, но подтвердила, что «Сэйбрз» стремятся всячески отсрочить обмен. Сначала клуб отказывался предоставлять медицинскую карту нападающего заинтересованным в нем командам. Без оценки функционального состояния никто не решится оформить сделку. Тем более если вспомнить, как шли переговоры между Айкелом и «Баффало» о методе лечения грыжи.

Несмотря на проблемы со здоровьем, «Сэйбрз» требуют за Джека солидную компенсацию. Она должна включать как минимум четыре актива: двух игроков НХЛ, двух топ-проспектов и/или выбор в первом раунде драфта. Талант величины Айкела в праймовом состоянии достоин таких затрат. Джек — топовый центральный нападающий, способный усилить любую команду и вокруг которого можно создать ударную первую тройку. Вот только сейчас до конца не известно, будет ли готов форвард к старту нового сезона.

Тем не менее условия заинтересовали «Рейнджерс» и «Миннесоту». По информации NY Post, ньюйоркцы готовы были пожертвовать Виталием Кравцовым и Александром Георгиевым ради Айкела. Позднее всплыла не менее шокирующая новость: клуб Артемия Панарина может включить в сделку Мику Зибанежада — второго бомбардира и лучшего снайпера прошлого сезона. Появлялся инсайд, что «Уайлд» желают обменять Кирилла Капризова на Айкела, но убежден, что это — очередной инструмент давления на генменеджера Билла Герина, который продолжает настаивать на подписании длительного контракта с воспитанником «Кузни».

Странная позиция «Баффало»

Состояние здоровья Айкела и нерешительность «Баффало» охлаждают интерес к форварду и осложняют ход переговоров. Лагерь хоккеиста явно не в восторге от этого. Джек даже завел аккаунт в Twitter, где первым постом подтвердил, что это его настоящая страница, а вторым — опубликовал эмодзи с недовольным лицом. В комментариях не исключают, что таким образом Айкел возмутился затянутыми переговорами или выбором лечения.

Союз «Баффало» и второго номера драфта-2015 близок к концу. «Сэйбрз», понимая это, выбрали выгодную только для себя позицию, вставляя палки в колеса хоккеисту, который стремится сбежать от них. Возводящий барьеры в переговорах Адамс напоминает солдата, держащего в руке гранату с сорванной чекой. Разжимать кулак — в нашем случае пытаться сохранить Айкела — бессмысленно. Хоккеист без желания биться за клуб — не помощник команде из зоны бедствия, тем более если речь о капитане. Пытаться держать гранату — то есть оттягивать решение — бесполезно. Рано или поздно придется сделать выбор и чем-то пожертвовать.

«Баффало» лучше задуматься о развитии молодых талантов, которые остаются в системе. «Клинки» неплохо работают на драфтах и вербуют сильных юниоров, но выйти на проектную (или близкую к ней) мощность удалось, пожалуй, только Айкелу. Все близится к тому, что сейчас «Сэйбрз» заходят на очередную перестройку — и важно не повторить ошибок прошлых лет, чтобы подняться со дна.